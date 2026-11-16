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ADDED : நவ 16, 2026 11:06 PM
புதுடில்லி: உணவு பொருட்கள், எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்தின் விலை உயர்வால், நம் நாட்டின் மொத்த விலை பணவீக்கம் கடந்த அக்டோபரில் 12.29 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. முந்தைய செப்டம்பரில் இது 11.39 சதவீதமாக இருந்தது.
மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின் படி, கடந்த அக்டோபரில் உணவு பொருட்களுக்கான மொத்த விலை பணவீக்கம் 8.26 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது முந்தைய மாதத்தில் 8.14 சதவீதமாக இருந்தது. உணவு அல்லாத பொருட்களுக்கான மொத்த விலை பணவீக்கம் 10.28 சதவீதத்திலிருந்து 11.69 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
எரிபொருள் மற்றும் மின்சார பிரிவில் மொத்த விலை பணவீக்கம் 25.85 சதவீதத்திலிருந்து 32.84 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. அதேசமயம், உற்பத்தி பொருட்களுக்கான பணவீக்கம் 9.76 சதவீதத்திலிருந்து 9.54 சதவீதமாக சற்று குறைந் துள்ளது.
பெட்ரோலிய பொருட்கள், கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, மின்சாரம், உணவு பொருட்கள், உலோகங்கள், ரசாயன பொருட்கள், ஜவுளி மற்றும் ரப்பர், பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் விலை உயர்வு அக்டோபர் மாத மொத்த விலை பணவீக்கத்திற்கு முக்கியக் காரணங்களாக அமைந்துள்ளன.