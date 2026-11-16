‘ஸ்டார்ட் அப்’ டி.என்., உடன் ஐ.டி., மையம் இணையுமா? ஒரே சேவையை பெற 2 இடங்களுக்கு அலைச்சல்
‘ஸ்டார்ட் அப்’ டி.என்., உடன் ஐ.டி., மையம் இணையுமா? ஒரே சேவையை பெற 2 இடங்களுக்கு அலைச்சல்
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:06 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு உதவும், ‘ஸ்டார்ட் அப்’ டி.என்., நிறுவனமும், தகவல் தொழில்நுட்ப மையமும் தனித்தனியே செயல்படுவது, தொழில் முனைவோரிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படும் நிலையில், அவற்றை இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில், 16,000 ‘ஸ்டார்ட் அப்’ எனப்படும் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. இவற்றுக்கு தேவையான நிதியுதவி, சந்தை வாய்ப்பு, முதலீடு உள்ளிட்ட ஆதரவுகளை, தமிழக அரசின் ஸ்டார்ட் அப் டி.என்., நிறுவனம் வழங்குகிறது. இது, தமிழக சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறையின் கீழ் செயல்படுகிறது.
தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் கீழ் செயல்படும் ஐ.டி.என்.டி., எனப்படும் தமிழக தகவல் தொழில்நுட்ப மையமானது, மத்திய அரசு ஆதரவுடன் தமிழக அரசால் நிறு வப்பட்ட நிறுவனம். இது, டீப்டெக் மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது.
புதிய தொழில்நுட்ப யோசனை களை நிறுவனங்களாக வளர்த்தல், தயாரிப்புகளாக உருவாக்குதல் வாயிலாக புத்தொழில்களை ஊக்குவிக்கிறது.
இவை இரண்டும் தனியே செயல்படுவதற்கு பதில், ஸ்டார்ட் அப் டி.என்., கீழ் ஒருங்கிணைக்குமாறு, தொழில் முனைவோர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, புத்தொழில் முனைவோர் கூறியதாவது:
மத்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை ஆதரவு டன் தொடங்கப்பட்ட, தமிழக தகவல் தொழில்நுட்ப மையம் மேற்கொள்ளும் பெரும்பா லான பணிகளை, ஸ்டார்ட் அப் டி.என்., மேற்கொள்கிறது. ஸ்டார்ட் அப் டி. என்., சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறையின் கீழும், தகவல் தொழில்நுட்ப மையம், தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் கீழும் செயல்படு கிறது. இதில் யாரிடம் உதவி கேட் க வேண்டும் என்று புத்தொழில் முனைவோரிடம் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. எனவே, ஸ்டார்ட் அப் டி.என்., உடன், தகவல் தொழில்நுட்ப மையத்தை இணைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.