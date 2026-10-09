புதிய பெயரில் ‘ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ.,’ ஆயுள் காப்பீட்டு சேவை
புதிய பெயரில் ‘ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ.,’ ஆயுள் காப்பீட்டு சேவை
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 11:16 PM
மும்பை: கடந்த 26 ஆண்டுகளாக ‘ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., புரூடென்ஷியன் லைப் இன்சூரன்ஸ்’ என்ற பெயரில் ஆயுள் காப்பீட்டு சேவைகளை வழங்கி வந்த ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., குழுமம், தற்போது ‘ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., லை ப் இன்சூரன்ஸ்’ என்ற புதிய பெயருடன் அச் சேவைகளை வழங்குகிறது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில், இந்த பெயர் மாற்றத்துக்கு முழு ஆதரவு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, புரூடென்ஷியல் கார்ப்பரேஷன் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்தின் நிலையும் ‘புரமோட்டர்’ என்பதிலிருந்து ‘முதலீட்டாளர்’ என மாற்றப் பட்டது.
முன்னதாக, பார்தி லைப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் 75 சதவீத பங்குகளை கையகப்படுத்த புரூடென்ஷியல் நிறுவனம் திட்டமிட்டது. நம் நாட்டின் ஒழுங்காற்று விதிகளின் கீழ், ஒரு நிறுவனத்தின் புரமோட்டராக இருக்கும் அமைப்பு, அதன் போட்டி நிறுவனத்தில் பெரும்பான்மை பங்குகளை பெற முடியாது.
இதன் காரணமாக, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., புரூடென்ஷியல் லைப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் தனக்குள்ள பங்குகளை, தற்போதுள்ள 22 சதவீதத்திலிருந்து 10 சதவீதத்துக்கும் கீழாக குறைத் து, ‘புரமோட்டர்’ என்ற நிலையை கைவிட வேண்டிய நிலை புரூடென்ஷியல் நிறுவனத்துக்கு ஏற்பட்டது.
அதன் ஒரு பகுதியாகவே, ஐ.சி.ஐ.சி., புரூடென்ஷியல் லைப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் பெயரை ‘ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., லைப் இன்சூரன்ஸ் லிமிடெட்’ என மாற்ற பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்தனர். இதுகுறித்து பங்கு சந்தைக்கும் இந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் புதிய நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரியாக சித்தார்த்த மிஸ்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது இந்த பதவியில் இருக்கும் அனுப் பக்சி, வரும் அக்., 13 வரை அப்பொறுப்பை வகிக்க உள்ள நிலையில், அதன் பின், புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சித்தார்த்த மிஸ்ராவிடம் தன் பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பார்.