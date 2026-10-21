தமிழகத்தில் பெண்கள் தலைமையிலான ‘ஸ்டார்ட்அப்’கள் 8,000ஐ தாண்டியது
தமிழகத்தில் பெண்கள் தலைமையிலான ‘ஸ்டார்ட்அப்’கள் 8,000ஐ தாண்டியது
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 11:06 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், பெண்களின் தலைமையின் கீழ் செயல்படும், ‘ஸ்டார்ட்அப்’ நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை, 8,000ஐ தாண்டி, 8,100 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் இளைஞர்கள் பலரும் சொந்தமாக, ‘ஸ்டார்ட்அப்’ எனப்படும் புத்தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
மத்திய தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்கத்தின் கீழ் இயங்கும், தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டு துறையில் பதிவு செய்யப்படுபவையே ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவை.
அதன்படி, தமிழகத்தில் தற்போது இந்த அங்கீகாரம் பெற்ற, 16,000 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. இதில், பெண்கள் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை, 8,100.
கடந்த ஜூலை நிலவரப்படி, ஆண்களை விட பெண்கள், 107 நிறுவனங்களை கூடுதலாக நடத்தினர். இந்த எண்ணிக்கை தற்போது, 200 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்ப துறை, ஆரோக்கிய பராமரிப்பு, உணவு பதப்படுத்துதல், கல்வி, வணிக சேவைகள் உள்ளிட்ட துறைகளில் அதிகளவில் புத்தொழில்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.