﻿ மர பொம்மைகள் விற்பனையில் 'டான்சி'

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:42 AM
சென்னை: குழந்தைகள் மொபைல் போன் விளையாட்டுகளில் அடிமையாவதை தடுக்க 'டான்சி' நிறுவனம், மரத்தால் செய்யப்பட்ட 25 பாரம்பரிய விளையாட்டு பொருட்கள் விற்பனையை தொடங்கிஉள்ளது.
சீனாவில் இருந்து, பொம்மை உள்ளிட்ட விளையாட்டு பொருட்கள் இறக்குமதிக்கு, மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது. அந்த பொருட்களுக்கு நம் நாட்டில் தேவை அதிகரித்துள்ளது. இப்பொருட்களின் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள், பெரும்பாலும் பிளாஸ்டிக்கால் பொம்மைகள் தயாரிக்கின்றன.
எனவே, சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத வகையில் மரத்தால் விளையாட்டு பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய டான்சி நிறுவனம் முடிவு செய்து, சென்னை கிண்டியில் உள்ள டான்சி தொழிற்கூடத்தில், 1.50 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் நவீன இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டன. அங்கு, உற்பத்தி செய்யப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான தயாரிப்புகள் தற்போது விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
அதன்படி, மரத்தால் செய்யப்பட்ட யானை, முயல், பெங்குயின், கோழி, டிராகன், டைனோசர், கார், டிரக், பஸ், கல்வி உபகரணங்கள் உட்பட, 25 பொருட்கள், கிண்டியில் உள்ள டான்சி ேஷாரூம்களில் விற்கப்படுகின்றன.