செங்கல்பட்டில் உலக வர்த்தக மையம் உரிமம் பெற்றது ஜி.டி.பி., நிறுவனம்
செங்கல்பட்டில் உலக வர்த்தக மையம் உரிமம் பெற்றது ஜி.டி.பி., நிறுவனம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM
சென்னை: செங்கல்பட்டில், 7,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைய உள்ள உலக வர்த்தக மையம் அமைப்பதற்கான உரிமத்தை, ஜி.டி.பி., நிறுவனம் பெற்று உள்ளதாக, அறிவித்துள்ளது.
சென்னையில், நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஜி.டி.பி., நிறுவனத்தின் தலைவர் பாரத் காந்தி தோஷ், நிர்வாக இயக்குநர் அருண் பாரதி அருணாச்சலம், உலக வர்த்தக மையத்தின் துணை தலைவர் ஸ்காட் வாங் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
அப்போது உலக வர்த்தக மையம் அமைப்பதற்கான, உரிமத்தை உலக வர்த்க மையம் அமைப்பிடம் பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஜி.டி.பி., நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் அருண் பாரதி அருணாச்சலம் கூறுகையில், ‘செங்கல்பட்டில் உலக வர்த்தக மையத்தை, 7,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் பல கட்டங்களாக உருவாக்க உள்ளோம்.
இதன் வாயிலாக அலுவலகங்கள், ஹோட்டல்கள், குடியிருப்புகள், கல்வி மற்றும் டேட்டா சென்டர் வசதிகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் அமையும். மேலும், காஞ்சிபுரத்தில் 500 ஏக்கரில் உலக வர்த்தக மையத்தை அமைக்க திட்டமிட்டு உள்ளோம்’ என்றார்.
உலக வர்த்தக மையத்தின் துணை தலைவர் ஸ்காட் வாங் கூறுகையில், ‘செங்கல்பட்டு பகுதியில் சென்னையின் அடுத்த வளர்ச்சி மையமாக உருவாகும் வாய்ப்பை கொண்டுள்ளது. இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்பட ஜி.டி.பி., குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றுவோம்’ என்றார்.