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துாத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம், நடப்பு 2026 – 27ம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான ஏழு மாதங்களில் 3,000 காற்றாலை இறக்கைகளை கையாண்டு, 30.43 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 2,300 காற்றாலை இறக்கைகள் கையாளப்பட்டன. காற்றாலை இறக்கைகளை ஏற்றி வந்த கப்பல்களின் எண்ணிக்கையும் 64ல் இருந்து 70 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
காற்றாலை இறக்கை கையாள்வதில் வ.உ.சி., துறைமுகம் 30.43% வளர்ச்சி
காற்றாலை இறக்கை கையாள்வதில் வ.உ.சி., துறைமுகம் 30.43% வளர்ச்சி
UPDATED : நவ 18, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:46 PM
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துாத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம், நடப்பு 2026 – 27ம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான ஏழு மாதங்களில் 3,000 காற்றாலை இறக்கைகளை கையாண்டு, 30.43 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 2,300 காற்றாலை இறக்கைகள் கையாளப்பட்டன. காற்றாலை இறக்கைகளை ஏற்றி வந்த கப்பல்களின் எண்ணிக்கையும் 64ல் இருந்து 70 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
காற்றாலை உதிரிபாகங்கள் கையாளுவதில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர் வளர்ச்சி, துறைமுகத்தின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் மீது நிறுவனங்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை வெளிபடுத்துகிறது. துறைமுகத்தில் உள்ள சேமிப்பு கிடங்குகள், நவீன கிரேன்கள் மற்றும் அனுபவமிக்க தொழிலாளர்கள் வாயிலாக இவை சாத்தியமாகின்றன.
- சுசாந்த குமார் புரோஹித், ஆணைய தலைவர், வ.உ.சி., துறைமுகம்.