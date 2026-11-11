மஞ்சள் ஒரு குவின்டால் ரூ.24,211 ஆக உயர்வு

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ஈரோடு: தேவை அதிகரிப்பு, வரத்து குறைவு, சாகுபடி பரப்பு குறைவு ஆகியவற்றால் மஞ்சள் விலை, குவின்டாலுக்கு (100 கிலோ) ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது.
ஈரோட்டில் கடந்த அக்., 9ல், ஒரு குவின்டால் மஞ்சள், 19,851 ரூபாய்க்கும், அக்., 13ல், 22,989 ரூபாய்க்கும் விலை போனது.
தொடர் பண்டிகை, தேவை அதிக ரித்த நிலையில், நேற்று ஈரோடு ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம் – செம்மாம்பாளையத்தில் ஒரு குவின்டால் விரலி, 16,599 முதல் 24,211 ரூபாய்க்கும், கிழங்கு மஞ் சள், 15,600 முதல் 21,577 ரூபாய்க்கும் விலை போனது.
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
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ஈரோடு: தேவை அதிகரிப்பு, வரத்து குறைவு, சாகுபடி பரப்பு குறைவு ஆகியவற்றால் மஞ்சள் விலை, குவின்டாலுக்கு (100 கிலோ) ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது.
ஈரோட்டில் கடந்த அக்., 9ல், ஒரு குவின்டால் மஞ்சள், 19,851 ரூபாய்க்கும், அக்., 13ல், 22,989 ரூபாய்க்கும் விலை போனது.
தொடர் பண்டிகை, தேவை அதிக ரித்த நிலையில், நேற்று ஈரோடு ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம் – செம்மாம்பாளையத்தில் ஒரு குவின்டால் விரலி, 16,599 முதல் 24,211 ரூபாய்க்கும், கிழங்கு மஞ் சள், 15,600 முதல் 21,577 ரூபாய்க்கும் விலை போனது.