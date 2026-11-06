பிரிட்டன் சலுகைக்கு நவ.,21 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

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இந்தியா – பிரிட்டன் இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ், குறிப்பிட்ட பொருட்களை சலுகை வரியில் இறக்குமதி செய்ய, விண்ணப்பிக்குமாறு இறக்குமதியாளர்களிடம் மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
இதன்படி, கார்கள் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கான இறக்குமதி வரி சலுகையை பெற, வரும் 2027ம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டிற்கு நவம்பர் 6 முதல் 21ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியா – பிரிட்டன் இடையிலான விரிவான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் , கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:38 PM
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இந்தியா – பிரிட்டன் இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ், குறிப்பிட்ட பொருட்களை சலுகை வரியில் இறக்குமதி செய்ய, விண்ணப்பிக்குமாறு இறக்குமதியாளர்களிடம் மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
இதன்படி, கார்கள் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கான இறக்குமதி வரி சலுகையை பெற, வரும் 2027ம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டிற்கு நவம்பர் 6 முதல் 21ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியா – பிரிட்டன் இடையிலான விரிவான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் , கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.