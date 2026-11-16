முடிவுக்கு வரும் ‘லாக் – இன்’ தடைக்காலம் வர்த்தகத்துக்கு தயாராகும் 23 பங்குகள்
முடிவுக்கு வரும் ‘லாக் – இன்’ தடைக்காலம் வர்த்தகத்துக்கு தயாராகும் 23 பங்குகள்
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 10:10 PM
நேற்று முதல், வரும் நவம்பர் 30ம் தேதி வரை 23 நிறுவனங்களுக்கு, ‘ஆங்கர்’ முதலீட்டாளர்களுக்கான ‘லாக் – இன்’ தடைக்காலம் முடிவுக்கு வருகிறது. இதனால், இந்நிறுவனங்களின் பெருமளவிலான பங்குகள் வர்த்தகத்துக்கு தகுதியானவையாக மாற இருக்கின்றன.
துணிகர முதலீட்டாளர்கள்
ஐ.பி.ஓ., வெளியீடுகளில், பொது பங்கு வெளியீட்டுக்கு முன்பாகவே மியூச்சுவல் பண்டுகள், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள், அன்னிய முதலீட்டாளர்கள், பென்ஷன் பண்டுகள், ஏ.ஐ.எப்., பண்டுகள், வங்கிகள் உள்ளிட்ட துணிகர முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்குகள் வெளியிடப்படும்.
செபியிடம் பதிவு செய்யப்பட்ட, தகுதிவாய்ந்த நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் மட்டுமே இதில் பங்கேற்க முடியும். மொத்த பங்கு வெளியீட்டில், நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகளில் அதிகபட்சமாக 60 சதவீதம் வரை துணிகர முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்படலாம்.
தடைக்காலம்
துணிகர முதலீட்டாளர்கள் பெறும் பங்குகளை வர்த்தகம் செய்வதற்கு, லாக் – இன் எனப்படும் தடைக்காலம் விதிக்கப்படுகிறது.
அதாவது, ஒரு முதலீட்டாளர் பெற்ற 50 சதவீத பங்குகளை, ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தேதியில் இருந்து 30 நாட்களுக்கு விற்க முடியாது. மீதமுள்ள 50 சதவீத பங்குகளை 90 நாட்களுக்கு விற்க முடியாது.
எனினும், தடைக்காலம் முடிவடைந்த பின், அந்த பங்குகளை விற்பதற்கு அனுமதிக்கப்படும். ஆனால், தடை நீக்கப்படுகிறது என்பதற்காக மொத்த பங்குகளும் விற்கப்படும் என்று பொருள் இல்லை. பங்குகளை விற்கலாமா, வேண்டாமா என்பது அந்தந்த முதலீட்டாளர் எடுக்கும் முடிவு.
வர்த்தகத்துக்கு தயார்
நவ., 16ம் தேதி முதல் நவ., 30ம் தேதி வரை 23 நிறுவனங்களுக்கு லாக் – இன் தடைக்காலம் முடிவுக்கு வருவதாக ‘பி.எல்., கேப்பிட்டல்’ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கை வாயிலாக தெரிகிறது. இதனால், இந்நிறுவனங்களின் 13 சதவீதம் முதல் 22 சதவீதம் வரையிலான பங்குகள் வர்த்தகமாவதற்கு தகுதி பெறுகின்றன.
30 நாள் தடை முடியும் தேதிகள்
நிறுவனம் | தேதி
ஹெச்.டி., பயர் ப்ரொடெக்ட் | நவ., 16
பியூஷன் சி.எக்ஸ்., | நவ., 18
டோன்போ இமேஜிங் இந்தியா | நவ., 20
போன்பிக்லியோலி | நவ., 20
சஹஜானந்த் மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் | நவ., 20
ஜெட்வெர்க் மேனுபேக்சரிங் | நவ., 20
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் | நவ., 26
பாரஸ் ஹெல்த்கேர் | நவ., 26
இ.ஏ.ஏ.ஏ., இந்தியா ஆல்டர்நேட்டிவ்ஸ் | நவ., 30
பி.எல்.எஸ்., பாலிமர்ஸ் | நவ., 30
எஸ்.எப்.சி., என்விரான்மென்டல் டெக்னாலஜிஸ் | நவ., 30
90 நாள் தடை முடியும் தேதிகள்
பெஹாரி லால் இஞ்ஜினியரிங் | நவ., 16
ஷிப்ராக்கெட் | நவ., 16
ஹொரைசன் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்ஸ் | நவ., 18
லலிதா ஜுவல்லரி | நவ., 18
ஷங்கேஷ் ஜுவல்லர்ஸ் | நவ., 19
சன்ஷைன் பிக்சர்ஸ் | நவ., 19
கஜா ஆல்டர்நேட்டிவ் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் | நவ., 23
டெம்ப்சென்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ஸ் | நவ., 23
ஆக்மோன்ட் என்டர்பிரைசஸ் | நவ., 25
ஹை–டெக் இஞ்ஜினியர்ஸ் | நவ., 27
ஸ்கைவேஸ் ஏர் சர்வீசஸ் | நவ., 27
சிம்பயாட்டிக் பார்மாலேப் | நவ., 27
(ஆதாரம்: பி.எல்., கேப்பிட்டல்)