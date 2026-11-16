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கடந்த இரண்டு வாரங்களாகவே ஐ.பி.ஓ., வெளியீடுகள் வாரமல் இருந்த நிலையில், இந்த வாரத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 10,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்று ஐ.பி.ஓ., வெளியீடுகள் வர இருக்கின்றன.
நிறுவனம் | தொடங்கும் தேதி | முடியும் தேதி
கிரிஸ்டல் கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் | நவ., 18 | நவ., 20
மஹாநதி கோல்பீல்ட்ஸ் | நவ., 19 | நவ., 23
வட்ரானா ரென்டல்ஸ் | நவ., 19 | நவ., 23
ஐ.பி.ஓ., ரூ.10,000 கோடிக்கு பங்கு வெளியிடும் 3 நிறுவனங்கள்
ஐ.பி.ஓ., ரூ.10,000 கோடிக்கு பங்கு வெளியிடும் 3 நிறுவனங்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 02:37 AM
ADDED : நவ 16, 2026 12:28 AM
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கடந்த இரண்டு வாரங்களாகவே ஐ.பி.ஓ., வெளியீடுகள் வாரமல் இருந்த நிலையில், இந்த வாரத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 10,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்று ஐ.பி.ஓ., வெளியீடுகள் வர இருக்கின்றன.
நிறுவனம் | தொடங்கும் தேதி | முடியும் தேதி
கிரிஸ்டல் கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் | நவ., 18 | நவ., 20
மஹாநதி கோல்பீல்ட்ஸ் | நவ., 19 | நவ., 23
வட்ரானா ரென்டல்ஸ் | நவ., 19 | நவ., 23