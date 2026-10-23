‘லார்ஜ்கேப்’ பங்குகளுக்கு மாறும் சூழல் சந்தையில் உருவாகிறது: சுட்டிக்காட்டும் ஜே.எம்., பைனான்சியல் அறிக்கை
‘லார்ஜ்கேப்’ பங்குகளுக்கு மாறும் சூழல் சந்தையில் உருவாகிறது: சுட்டிக்காட்டும் ஜே.எம்., பைனான்சியல் அறிக்கை
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:06 PM
கடந்த 2021ம் ஆண்டுக்கு பிறகு, ‘மிட்கேப்’ பங்குகள் ‘லார்ஜ்கேப்’ பங்குகளை விட அசுர வளர்ச்சி கண்டு வந்தன. தற்போது ‘நிப்டி – மிட்கேப் 100’ விகிதம் 0.40 என்ற வரலாற்று சரிவை எட்டியுள்ள நிலையில், மிட்கேப் பங்குகளின் அதிகப்படியான மதிப்பீடுகள் குறைந்து, முதலீடுகள் மீண்டும் லார்ஜ்கேப் பங்குகளுக்கு மாறும் சூழல் உருவாகி வருவதாக ‘ஜே.எம்., பைனான்சியல்’ தனது ஆய்வில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
நேற்றைய வர்த்தகத் தில், நிப்டி தனது உச்சமான 22,787 புள்ளிகளிலிருந்து சரிந்து, 22,500 எல்லைக்கு கீழ் இறங்கியுள்ள நிலையில், இந்த ஆய்வறிக்கை முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஆய்வறிக்கையில் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:
எல்லை
நிப்டிக்கு 22,550 – 22,180 புள்ளிகள் கொண்ட மண்டலம் மிக முக்கியமான ‘வாழ்வா – சா வா’ எல்லை யாகும். சந்தை இந்த எல்லையிலிருந்து மீண்டு வரத் தொடங்கினால், ‘லார்ஜ்கேப்’ பங்குகள் முன்னணி வகித்து சந்தை யை மேலே கொண்டு செல்லும். ஒருவேளை இந்த மீட்பு முயற்சி தோற்று, நிப்டி 22,000 புள்ளிகளுக்குக் கீழ் இறங்கினால், அடுத்த 3 மாதங்களில் சந்தை 20,500 – 20,400 புள்ளிகள் வரை சரியக்கூடும்.
பலவீனம்
நிப்டி 50 குறியீட்டில் வெறும் 24 சதவீதம் பங்குகள் மட்டுமே, தங்களது 50 நாள் நகரும் சராசரிக்கு மேலும், 22 சதவீதம் பங்குகள் மட்டுமே தங்களது 200 நாள் நகரும் சராசரிக்கு மேலும் வர்த்தகமாகின்றன. இது லார்ஜ்கேப் பங்குகள் கடுமையான அழுத்தத்தில் இருப்பதை காட்டுகிறது.
இ.எம்.ஏ.,
வரலாற்று ரீதியாக நிப்டி தனது 200 வார சராசரி (இ.எம்.ஏ.,) எல்லையை தாண்டும் போதெல்லாம், குறுகிய காலத்தில் பெரிய சரிவுகளை சந்தித்துள்ளது. ஆனால், நீண்ட கால அடிப்படையில், செல் வத்தை பெருக்குவதற்கு அதுவே மிகச்சிறந்த முதலீட்டு வாய்ப்பாகவும் அமைந்து வந்துள்ளது.
வீழ்ச்சி
கடந்த சில நாட்களாக கரடிகளின் கை ஓங்கியுள்ள நிலையில், ‘நிப்டி 50’ குறியீடு தனது முக்கிய ஆதரவு எல்லையான 22,000 புள்ளிகளுக்கு கீழ் சரிந்தால், அடுத்த 3 மாதங்களில் மேலும் 1,500 முதல் 1,600 புள்ளிகள் வரை மிக கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்திக்கக்கூடும் என ஆய்வில் எச்சரித்திருப்பது முதலீட்டாளர்கள் கூ ர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது.