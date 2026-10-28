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ஏர் இந்தியா – எஸ்.பி.ஐ., கிரெடிட் கார்டு கூட்டணி

ஏர் இந்தியா – எஸ்.பி.ஐ., கிரெடிட் கார்டு கூட்டணி

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 28, 2026 11:14 PM

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UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 28, 2026 11:14 PM

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‘ஏ ர் இந்தியா’ நிறுவனமும், ‘எஸ்.பி.ஐ., கார்டு’ நிறுவனமும் இணைந்து ‘கோ–பிராண்டடு கிரெடிட் கார்டு’களை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளன.

ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் ‘மஹாராஜா கிளப்’ திட்டத்தின் பயனாளிகளை குறிவைத்தே இந்த கார்டு உருவாக்கப்படுகிறது. எனினும், கார்டு அறிமுகப்படுத்தப்படும் தேதி, ஆண்டு கட்டணம், ‘ரிவார்டு’கள் வழங்கப்படும் முறை உட்பட மற்ற விபரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

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