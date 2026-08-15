ஐ.பி.ஓ.,விலிருந்து நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் உண்மையிலேயே வெளியேறுகிறார்களா? -செபி வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கை
ஐ.பி.ஓ.,விலிருந்து நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் உண்மையிலேயே வெளியேறுகிறார்களா? -செபி வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கை
UPDATED : ஆக 15, 2026 02:54 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 02:40 AM
இந்திய பங்குசந்தையில் ஐ.பி.ஓ.,வுக்கு வரும் நிறுவனங்களில் நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை வாங்குவது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தினாலும், பங்கு சந்தையில் பட்டியலானபின் 'லாக் - இன்' காலம் முடிந்ததும் அவர்கள் வெளியேறி விடுகிறார்களா என்ற கேள்வி முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் எழுகிறது. இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் 2022 ஏப்ரல் முதல் 2025 அக்டோபர் வரை பட்டியலிடப்பட்ட 242 மெயின்போர்டு ஐ.பி.ஓ.,க்களை ஆய்வு செய்து செபி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
முக்கிய விபரங்கள் 1,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பெரிய ஐ.பி.ஓ.,க்களில் அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு மியூச்சுவல் பண்டுகளின் ஆதிக்கமே அதிகமாக இருக்கிறது
250 கோடி ரூபாய்க்குள் இருக்கும் சிறிய ஐ.பி.ஓ.,க்களில் மாற்று முதலீட்டு பண்டுகள் (ஏ.ஐ.எப்.,கள்) 35.20 சதவீதம் வரை பங்குகளை கைப்பற்றுகின்றன.
'லாக் - இன்' நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகளில் 50 சதவீதம் 30 நாட்களுக்கும், மீதி 50 சதவீதம் 90 நாட்களுக்கும் 'லாக் - இன்' செய்யப்படுகின்றன. லாக்-இன் காலம் முடிந்த பின் அவர்கள் பங்குகளை ஒட்டுமொத்தமாக விற்பதில்லை. 90 நாட்கள் கழிந்த பிறகும் 80 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பங்குகளை வைத்துள்ள இவர்கள், ஒரு வருடம் முடியும் போது கிட்டத்தட்ட 50 சதவீத பங்குகளை விற்பனை செய்கின்றனர்.
யாருடையது? அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் 90 நாட்களில் 19.80 சதவீத பங்குகளையும் ஒரு வருடத்தில் 60 சதவீதத்தையும் விற்கும் நிலையில், மியூச்சுவல் பண்டுகள் முறையே 14.70 சதவீதம் மற்றும் 38 சதவீத பங்குகளை மட்டுமே விற்பதாக செபி சுட்டிக்காட்டியுள் ளது. இதன் வாயிலாக அன்னிய முதலீட்டாளர்களை விட உள்நாட்டு மியூச்சுவல் பண்டுகள் நீண்டகால நோக்கில் பங்குகளை தக்கவைத்து கொள்கின்றன என்பது தெளிவாகிறது.
தாக்கம் இருக்கிறதா? 30 நாள் 'லாக் - இன்' காலம் முடியும் கட்டத்தில், நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் 10 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பங்குகளை விற்கும் போது, அந்த பங்குகளின் விலையில் சராசரியாக 3.50 சதவீதம் சரிவு ஏற்படுகிறது.
இதில் அதிகளவில் விற்பனை செய்வது அன்னிய முதலீட்டாளர்களே. இருப்பினும், 90 நாள் 'லாக் -இன்' முடிவின் போது பங்குகள் விலையில் பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் எதுவும் தெரிவதில்லை.
அன்னிய முதலீட்டாளர்கள்: 44%
மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள்: 39%
மற்ற தகுதிவாய்ந்த நிறுவனங்கள் (வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்): 11%
மாற்று முதலீட்டு நிதி நிறுவனங்கள்: 6%
ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களின் விற்பனை பட்டியல்
கால அளவு (நாட்கள்) ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களின் விற்பனை (%)
30 நாட்கள் (முதல் கட்ட லாக்-இன் முடிவு) 3.20%
60 நாட்கள் 8.00%
90 நாட்கள் (இரண்டாம் கட்ட லாக்-இன் முடிவு) 17.30%
180 நாட்கள் (6 மாதங்கள்) 34.40%
365 நாட்கள் (1 வருடம்) 50.70%