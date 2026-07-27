தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/கேளுங்கள்: மருத்துவ காப்பீட்டு கிளெய்ம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

கேளுங்கள்: மருத்துவ காப்பீட்டு கிளெய்ம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

கேளுங்கள்: மருத்துவ காப்பீட்டு கிளெய்ம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 01:17 AM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:40 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 01:17 AM ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:40 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கேள்வி: கார்ப்பரேஷன் வங்கி வாயிலாக, 12 ஆண்டுகள் நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் குழு மருத்துவ காப்பீட்டை பயன்படுத்தி வந்தேன். இவ்வங்கி யூனியன் வங்கியுடன் இணைந்த பிறகு, கடந்த 2021 ஆகஸ்ட் முதல் யூனியன் வங்கி வாயிலாக மணிப்பால் சிக்னா குழு மருத்துவ காப்பீட்டை தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறேன்.

கடந்த 2026 ஜனவரியில், என் மனைவிக்கு பாராதைராய்டு அறுவை சிகிச்சைக்காக கேஷ்லெஸ் காப்பீட்டு கோரிக்கை அளித்தபோது, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் செய்யப்பட்ட கருப்பை அகற்றும் அறுவை சிகிச்சையை காரணம் காட்டி காப்பீட்டு நிறுவனம் அதை நிராகரித்தது. இதனால், என் மகனுடைய மருத்துவ காப்பீடு வாயிலாக சிகிச்சை செலவை ஈடுசெய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மேலும், சிகிச்சைக்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய மருத்துவ செலவுகளுக்கான கோரிக்கையும் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்நிலையில், மணிப்பால் சிக்னா நிறுவனத்தின் புகார் தீர்வு மையத்திலும், காப்பீட்டு ஓம்புட்ஸ்மேனிடமும் புகார் அளிக்க முடியுமா?

- கே.பாரதி, சென்னை

பதில்: உங்கள் முக்கியமான பிரச்னை என்னவென்றால், உங்கள் மனைவியின் மருத்துவ வரலாற்றை புதிய காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் தெரிவித்திருந்தாலும், அது முகவரால் விண்ணப்பத்தில் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பது தான். இந்த தகவல் இல்லாததையே காரணமாக கொண்டு, தற்போதைய கிளெய்ம் நிராகரிக்கப்பட்டு இருக்கலாம்.

நீங்கள் தற்போதைய காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கும், பாலிசி வழங்கிய வங்கிக்கும் எழுத்து வாயிலாக பின்வரும் அம்சங்களை விளக்கலாம்:

முந்தைய வங்கி / காப்பீட்டு நிறுவனம் வாயிலாக பல ஆண்டுகளாக இடைவெளியில்லாத காப்பீட்டு பாதுகாப்பு உங்களிடம் இருந்தது. வங்கி இணைப்பு மற்றும் சேவை வழங்குனர் மாற்றம் காரணமாகவே, புதிய காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு மாற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

முந்தைய காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் கிளெய்ம் பதிவுகள் தற்போதைய காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கக்கூடியவை. அவை, உங்கள் மனைவியின் மருத்துவ வரலாற்றுக்கான ஆதாரமாக கருதப்பட வேண்டும்.

காப்பீட்டு நிறுவனத்திலிருந்து உரிய காலக்கெடுவில் பதில் வராவிட்டாலோ அல்லது திருப்திகரமான பதில் கிடைக்காவிட்டாலோ, அடுத்த நிலை குறைதீர் அதிகாரியிடம் ஆதார ஆவணங்களுடன் புகாரை உயர்த்தலாம்.

அதன்பிறகும் பிரச்னை தீரவில்லை என்றால், ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ.,யின் ஆன்லைன் குறைதீர் அமைப்பின் வாயிலாக புகார் அளிக்கலாம். அங்கு பதிவாகும் புகார்களுக்கு காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் விரைவாக பதிலளிப்பது வழக்கம்.

இறுதியாக, தேவையானால் காப்பீட்டு ஓம்புட்ஸ்மேனை அணுகலாம்.

ஆனால், இந்த மருத்துவ செலவுக்கான கிளெய்ம் ஏற்கனவே மற்றொரு பாலிசியின் வாயிலாக பெறப்பட்டிருப்பதால், அதே செலவுக்காக மீண்டும் இந்த பாலிசியில் கிளெய்ம் செய்ய முடியாது. இருப்பினும் இந்த விவகாரத்தை தீர்த்து வைப்பது, எதிர்கால கிளெய்ம்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

கேள்வி: ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கும் அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்தது தொடர்பான சிகிச்சைகளுக்கும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஏன் கிளெய்ம் கொடுப்பதில்லை? அதிக பிரீமியம் செலுத்துவதாக கூறினாலும், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெற, கிளெய்ம் தர மறுக்கின்றனர்? இதற்கு என்ன தான் தீர்வு?



- மோகனவள்ளி, சென்னை

பதில்: காப்பீடு என்பது எதிர்பாராத நிகழ்வுகளால் ஏற்படும் நிதி இழப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கானது. ஏற்கனவே இருப்பது, தெரிந்த நோய்கள் அல்லது நிச்சயமாக ஏற்படக்கூடிய மருத்துவ செலவுகளுக்காக அல்ல.

அதனால் தான், ஏற்கனவே இருந்த நோய்களுக்கு காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் நிரந்தர விலக்கு அளிக்கின்றன. சில நோய்களுக்கு, 36 மாதங்கள் வரை காத்திருப்பு காலமும் விதிக்கப்படுகிறது. புதிய மருத்துவ காப்பீடுகளில், விபத்துகளை தவிர மற்ற சிகிச்சைகளுக்கு பொதுவாக முதல் 30 நாட்கள் காத்திருப்பு காலம் இருக்கும். சில குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகளுக்கு, 12 அல்லது 24 மாதங்கள் தொடக்க காத்திருப்பு காலமும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

Image 1602943


இதன் நோக்கம், திட்டமிட்ட சிகிச்சைக்காக மட்டுமே காப்பீடு எடுப்பதை தடுப்பதாகும். காப்பீட்டு மொழியில் இது, 'மாரல் ஹசார்டு' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மோசடியான கிளெய்ம் கோரிக்கைகள் அதிகரித்தால், காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் செலவு உயர்ந்து, அதன் சுமை அதிக பிரீமியம் வாயிலாக அனைத்து வாடிக்கையாளர்களிடமும் பகிரப்படுகிறது.

எனவே, காப்பீட்டில் விலக்கப்பட்ட நோய்களுக்கான சிகிச்சை செலவுகளை சமாளிக்க, தனியாக மருத்துவ நிதியை உருவாக்கி பராமரிப்பதுடன், தேவைப்பட்டால் அரசு மருத்துவமனைகளின் சேவையையும் பயன்படுத்தலாம்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us