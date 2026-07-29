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﻿ பி.எம்.எஸ்., நிர்வகிக்கும் சொத்து ரூ.43.30 லட்சம் கோடியாக உயர்வு

﻿ பி.எம்.எஸ்., நிர்வகிக்கும் சொத்து ரூ.43.30 லட்சம் கோடியாக உயர்வு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 01:14 AM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:12 AM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 01:14 AM ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:12 AM

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இந்தியாவில் பி.எம்.எஸ்., சேவைகள் துறையின் நிர்வாக சொத்து மதிப்பு சென்ற ஜூன் மாதத்தில் 1.80 சதவீதம் உயர்ந்து 43.30 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளதாக 'இந்திய போர்ட்போலியோ மேனேஜர்ஸ் அசோசியேஷன்' தெரிவித்துள்ளது. இந்த பிரிவில் முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கையும் 2.20 லட்சத்தை தாண்டியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது.

பி.எம்.எஸ்., சேவைகள், முதலீட்டாளர்களின் தேவைக்கு ஏற்ப போர்ட்போலியோவை வழங்குவதால், இந்த துறையில் முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், செபியின் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஏ.பி.எம்.ஐ., தெரிவித்துள்ளது.

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