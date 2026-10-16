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கோல்டு ‘பண்டு ஆப் பண்டு’களில் புதிய முதலீடு செய்ய தடை: பழைய எஸ்.ஐ.பி.,களை தொடரலாமா?

கோல்டு ‘பண்டு ஆப் பண்டு’களில் புதிய முதலீடு செய்ய தடை: பழைய எஸ்.ஐ.பி.,களை தொடரலாமா?

UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 16, 2026 10:54 PM

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UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 16, 2026 10:54 PM

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பண்டிகை கால தங்கத்தின் தேவை அதிகமுள்ள இந்த நேரத்தில், இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள் தங்களது ‘கோல்டு இ.டி.எப்., பண்டு ஆப் பண்டு’ திட்டங்களில் புதிய முதலீடுகளை ஏற்பதை நிறுத்தியுள்ளன.

இதனை தொடர்ந்து, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., புரூடென்ஷியல், ஹெச்.டி.எப்.சி., ஆதித்யா பிர்லா சன் லைப், இன்வெஸ்கோ, டி.எஸ்.பி., டாடா மற்றும் ஸ்ரீராம் மியூச்சுவல் பண்டு உள்ளிட்ட 17 மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள் அக்டோபர் 16ம் தேதியில் இருந்து புதிய சேர்க்கைகளை உடனடியாக நிறுத்தியுள்ளன.

முக்கிய காரணங்கள்



இந்தியா தனது தங்கத்தின் தேவையின் பெரும்பகுதிக்கு இறக்குமதியையே சார்ந்துள்ளதால், இது நாட்டின் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை மற்றும் ரூபாய் மதிப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

கடந்த ஆண்டு இதே பண்டிகை காலத்தில் பங்கு சந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மந்தமாக இருந்ததால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சார்ந்த இ.டி.எப்.,களில் அதிகளவில் முதலீடு செய்தனர்.

இதன் காரணமாக முதலீட்டுக்கு இணையான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்கி வைக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் நிறுவனங்களுக்கு உருவானது.

அதே நிலை தற்போதும் ஏற்படுவதை தவிர்க்க, இறக்குமதியை குறைப்பதன் வாயிலாக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை பாதுகாக்க இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும், நிலைமை சீரானதும் தடையானது விலக்கிக் கொள்ளப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

முதலீட்டை தொடருங்கள்



நாட்டின் அன்னிய செலாவணி அழுத்தம் தணியும் போது இக்கட்டுப்பாடுகள் விலக்கிக்கொள்ளும் என்பதால், ஏற்கனவே எஸ்.ஐ.பி., முறையில் கோல்டு பண்டுகளில் முதலீடு செய்து வரும் முதலீட்டாளர்கள் பதற்றப்பட்டு முழு பணத்தையும் வெளியில் எடுக்காமல் தங்களது நீண்டகால நிதி இலக்கை தொடர்வதே சரியானது என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்த தடை ‘கோல்டு பண்டு ஆப் பண்டு’ திட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதால், உங்களிடம் ‘டிமேட்’ கணக்கு இருந்தால், பங்கு சந்தையில் நேரடியாக கோல்டு இ.டி.எப்.,களை எந்த தடையுமின்றி வாங்கலாம் என்று அவர்கள் தெரிவிக்கின் றனர்.

வழக்கம்போல் செயல்படும்


 அக்டோபர் 15ம் தேதிக்கு முன் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கமான மாதாந்திர எஸ்.ஐ.பி., முதலீட்டு திட்டங்கள் எவ்வித தடங்கலுமின்றி வழக்கம்போல் செயல்படும். வங்கி கணக்கிலிருந்து உங்களது வழக்கமான மாதாந்திர தவணை தொகை பிடித்தம் செய்யப்படும்
 முதலீட்டாளர்கள் தங்களது தேவைக்கேற்ப ஏற்கனவே வைத்துள்ள கோல்டு பண்டு யூனிட்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் விற்று பணமாக பெறலாம். அதேபோல, முறையான பணத்தை திரும்ப பெறும் எஸ்.டபிள்யூ.பி., முறைக்கும் எந்தவித தடையும் விதிக்கப்படவில்லை



எதற்கெல்லாம் முற்றிலும் தடை


1.கோல்டு பண்டுகளில் மொத்த முதலீடுகளுக்கு
2.புதிதாக எஸ்.ஐ.பி., அல்லது எஸ்.டி.பி., கணக்கை தொடங்குவதற்கு
3.எஸ்.ஐ.பி.,யில் கூடுதல் தொகையை உயர்த்துவதற்கு
4.பிற மியூச்சுவல் பண்டு திட்டங்களில் இருக்கும் பணத்தை கோல்டு பண்டிற்கு மாற்றுவதற்கு.



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