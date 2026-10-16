கோல்டு ‘பண்டு ஆப் பண்டு’களில் புதிய முதலீடு செய்ய தடை: பழைய எஸ்.ஐ.பி.,களை தொடரலாமா?
கோல்டு ‘பண்டு ஆப் பண்டு’களில் புதிய முதலீடு செய்ய தடை: பழைய எஸ்.ஐ.பி.,களை தொடரலாமா?
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 10:54 PM
பண்டிகை கால தங்கத்தின் தேவை அதிகமுள்ள இந்த நேரத்தில், இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள் தங்களது ‘கோல்டு இ.டி.எப்., பண்டு ஆப் பண்டு’ திட்டங்களில் புதிய முதலீடுகளை ஏற்பதை நிறுத்தியுள்ளன.
இதனை தொடர்ந்து, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., புரூடென்ஷியல், ஹெச்.டி.எப்.சி., ஆதித்யா பிர்லா சன் லைப், இன்வெஸ்கோ, டி.எஸ்.பி., டாடா மற்றும் ஸ்ரீராம் மியூச்சுவல் பண்டு உள்ளிட்ட 17 மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள் அக்டோபர் 16ம் தேதியில் இருந்து புதிய சேர்க்கைகளை உடனடியாக நிறுத்தியுள்ளன.
முக்கிய காரணங்கள்
இந்தியா தனது தங்கத்தின் தேவையின் பெரும்பகுதிக்கு இறக்குமதியையே சார்ந்துள்ளதால், இது நாட்டின் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை மற்றும் ரூபாய் மதிப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
கடந்த ஆண்டு இதே பண்டிகை காலத்தில் பங்கு சந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மந்தமாக இருந்ததால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சார்ந்த இ.டி.எப்.,களில் அதிகளவில் முதலீடு செய்தனர்.
இதன் காரணமாக முதலீட்டுக்கு இணையான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்கி வைக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் நிறுவனங்களுக்கு உருவானது.
அதே நிலை தற்போதும் ஏற்படுவதை தவிர்க்க, இறக்குமதியை குறைப்பதன் வாயிலாக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை பாதுகாக்க இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும், நிலைமை சீரானதும் தடையானது விலக்கிக் கொள்ளப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
முதலீட்டை தொடருங்கள்
நாட்டின் அன்னிய செலாவணி அழுத்தம் தணியும் போது இக்கட்டுப்பாடுகள் விலக்கிக்கொள்ளும் என்பதால், ஏற்கனவே எஸ்.ஐ.பி., முறையில் கோல்டு பண்டுகளில் முதலீடு செய்து வரும் முதலீட்டாளர்கள் பதற்றப்பட்டு முழு பணத்தையும் வெளியில் எடுக்காமல் தங்களது நீண்டகால நிதி இலக்கை தொடர்வதே சரியானது என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
இந்த தடை ‘கோல்டு பண்டு ஆப் பண்டு’ திட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதால், உங்களிடம் ‘டிமேட்’ கணக்கு இருந்தால், பங்கு சந்தையில் நேரடியாக கோல்டு இ.டி.எப்.,களை எந்த தடையுமின்றி வாங்கலாம் என்று அவர்கள் தெரிவிக்கின் றனர்.