பங்குகள், பண்டுகள், பத்திரங்கள் விபரங்களோடு இனி, வங்கி டிபாசிட் விபரங்களையும் பெறலாம் tag:சி.ஏ.எஸ். அறிக்கை
பங்குகள், பண்டுகள், பத்திரங்கள் விபரங்களோடு இனி, வங்கி டிபாசிட் விபரங்களையும் பெறலாம் tag:சி.ஏ.எஸ். அறிக்கை
UPDATED : அக் 11, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 10, 2026 10:04 PM
முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய பங்குகள், மியூச்சுவல் பண்டுகள், பத்திரங்களோடு, இனி வங்கி டிபாசிட் விபரங்களையும் ஒரே அறிக்கையில் பார்க்கும் வசதி விரைவில் கிடைக்க உள்ளது. இதற்காக, சி.ஏ.எஸ்., எனப்படும் ‘ஒருங்கிணைந்த கணக்கு அறிக்கை’யில் வங்கி டிபாசிட் தகவல்களையும் சேர்க்க ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
பல்வேறு விதங்களில் முதலீடுகளை செய்திருப்பவர்கள், அவற்றின் விபரங்களை தனித்தனியாக தேட வேண்டியிருக்கும். இந்த சிரமத்தை தவிர்க்க உதவுகிறது ஒருங்கிணைந்த கணக்கு அறி க்கை. செபியின் வழிகாட்டுதலின்படி, கடந்த 2015ம் ஆண்டு முதல் இவ்வறிக்கை நடைமுறையில் உள்ளது.
சி.ஏ.எஸ்., அறிக்கை
என்.எஸ்.டி.எல்., சி.டி.எஸ்.எல்., ஆகிய டிபாசிட்டரிகள் வழங்கும் இந்த அறிக்கையில், டீமேட் கணக்கில் உள்ள பங்குகள், பத்திரங்கள், அரசு பத்திரங்கள் மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகளின் விபரங்களை ஒரே இடத்தில் பார்க்கலாம்.
யாருக்கு கிடைக்கும்?
வருமான வரி கணக்கு எண் (பான்) மற்றும் டீமேட் கணக்கு அல்லது மியூச்சுவல் பண்டு போர்ட்போலியோ வைத்திருப்பவர்கள், இதை பெறலாம். பல டீமேட் கணக்குகள் இருந்தால், முதலில் திறக்கப்பட்ட கணக்கு உள்ள டிபாசிட்டரி, அறிக்கையை அனுப்பும். மியூச்சுவல் பண்டுகளில் மட்டும் முதலீடு செய்திருந்தால், ‘கேம்ஸ்’ அல்லது ‘கேபின்டெக்’ நிறுவனம் அறிக்கையை அனுப்பும்.
எப்படி பெறுவது?
ஒரு மாதத்தில் பரிவர்த்தனை நடந்திருந்தால், அடுத்த மாதம் அறிக்கை அனுப்பப்படும். பரிவர்த்தனை இல்லாதபோது, மார்ச் மற்றும் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அறிக்கை கிடைக்கும்.
இணையத்திலும் பெறலாம்
சி.டி.எஸ்.எல்., கணக்குதாரர்கள் cdslindia.com, என்.எஸ்.டி.எல்., கணக்குதாரர்கள் nsdlcas.nsdl.com இணையதளங்களில் அறிக்கையை பெறலாம். மின்னணு அறிக்கையை பெற, மின்னஞ்சல் முகவரி சரியாக பதி வு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். அறிக்கை பி.டி.எப்., கோப்பாக கிடைக்கும்; அதை திறக்க பான் எண்ணை ஆங்கில பெரிய எழுத்துகளில் கடவுச்சொல்லாக பயன்படுத்தலாம்.
என்ன இருக்கும்?
பங்குகள், மியூச்சுவல் பண்டுகள், பத்திரங்கள், அரசு பத்திரங்கள், விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் ஆகியவற்றின் விபரங்களை காணலாம். எஸ்.ஐ.பி., முதலீடுகள், எஸ்.டபள்.யு.பி., வாயிலாக பணம் திரும்ப பெறுதல், முதலீடுகளின் மொத்த மதிப்பு, சொத்து ஒதுக்கீடு போன்ற தகவல்களும் இடம்பெறும். பழைய அறிக்கைகளையும் பார்க்கலாம்.
எப்படி பயன்படும்?
முதலீடுகளை ஒரே இடத்தில் கண்காணிக்கவும், தெரியாத பரிவர்த்தனைகளை க ண்டறியவும், வருமான வரி கணக்கு தாக்கலுக்கான தகவல்களை திரட்டவும் உதவும். முதலீட்டாளர் இறந்துவிட்டால், அவர து முதலீடுகளை கண்டறிய வாரிசுகளுக்கும் பயன்படலாம்.
சமீபத்திய மாற்றங்கள்
கடந்த 2025 மே மாதம் முதல், மாத இறுதிக்கு பிறகு 12 நாட்களுக்குள் மின்னணு அறிக்கையும், 15 நாட்களுக்குள் அச்சிடப்பட்ட அறிக்கையும் அனுப்பப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2027 ஜனவரி 1 முதல், வாடிக்கையாளரின் அனுமதியுடன் கணக்கு அக்ரிகேட்டர் வாயிலாக வங்கிகளின் நிலையான வைப்பு, தொடர் வைப்பு விபரங்களை சி.ஏ.எஸ்., அறிக்கையில் சேர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், வங்கி வைப்புகளையும் ஒரே அறிக்கையில் பார்க்கும் வசதி கிடைக்கலாம்.
செய்ய வேண்டியவை
பான் எண், மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவை சரியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள். அறிக்கை கிடைக்கும்போதெல்லாம் முதலீடுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை விபரங்களை சரிபாருங்கள்.
முதலீடு செய்வதுடன் நின்றுவிடாமல், அவற்றின் விபரங்களையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க சி.ஏ.எஸ்., அறிக்கையை பயன்படுத்துங்கள்.
டி. ரமேஷ்
நிர்வாக இயக்குநர்
கோயம்புத்துார் கேப்பிட்டல்