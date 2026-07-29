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﻿ 'பேங்க் ஆப் பரோடா' பங்கின் இலக்கு விலை குறைப்பு: நோமுரா அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்

﻿ 'பேங்க் ஆப் பரோடா' பங்கின் இலக்கு விலை குறைப்பு: நோமுரா அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:17 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:17 AM

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பொதுத்துறை வங்கியான 'பேங்க் ஆப் பரோடா' முதல் காலாண்டு நிதி முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், சர்வதேச தரகு நிறுவனமான 'நோமுரா' வங்கியின் பங்கு இலக்கு விலையை 300 ரூபாயில் இருந்து 280 ரூபாயாக குறைத்துள்ளது. அதேவேளையில், பங்கிற்கான தனது நிலைப்பாட்டை 'நடுநிலை' பிரிவிலேயே தொடர்வதாக அறிவித்துள்ளது.

முடிவுகளை கவனியுங்கள்
வங்கியின் கடன் இழப்பு செலவுகள் குறைவாக இருந்தாலும், வட்டி லாப வரம்பு உயர்வு மந்தமாக இருப்பதால், பங்கின் விலையேற்றம் குறுகிய காலத்தில் குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே கட்டுப்படுத்தப்படலாம். எனவே, சிறு முதலீட்டாளர்கள் அவசரப்படாமல் வங்கியின் அடுத்தடுத்த காலாண்டு முடிவுகளை கவனித்து, முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதே பாதுகாப்பான உத்தி என இத்துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.



பாஸ்வேர்டை மாற்றவும்
பங்குகளின் இலக்கு விலையை குறைத்து மதிப்பிட்டது ஒருபுறம் என்றால், பேங்க் ஆப் பரோடா ஊழியரின் மின்னஞ்சல் ஊடுருவல் காரணமாக தகவல் கசிந்த நிலையில், முதன்மை கணக்கு அமைப்புகள் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. 'கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம்' பாதிக்கப்படாததால், வாடிக்கையாளர்களின் பணத்திற்கு ஆபத்து இல்லை. எனினும், பாதுகாப்பு கருதி ரகசிய எண்களை பகிர வேண்டாம் எனவும், போலி அழைப்புகளை தவிர்க்கவும், பாஸ்வேர்டை மாற்றவும் மற்றும் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியை மட்டுமே பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.



நோமுரா அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்


* வங்கியின் முக்கிய இயக்க லாபம் 6,480 கோடி ரூபாய்; இது கடந்த ஆண்டை விட 13 சதவீதம் அதிகம்; முந்தைய காலாண்டை விட 19 சதவீதம் குறைவு

* வங்கியின் சரிசெய்யப்பட்ட நிகர லாபம் 5,530 கோடி ரூபாய்

* பழைய வழக்கு ஒன்றிற்காக 'என்.எம்.சி., குரூப்' நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய 5,680 கோடி ரூபாயை, வங்கி முழுமையாக ஈடு செய்துள்ளது

* வங்கியின் மொத்த கடன் வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு 18 சதவீதம் உயர்வு; டிபாசிட் வளர்ச்சி 14 சதவீதமாக பதிவு

* 2027 - 28ம் நிதி ஆண்டில் 'எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்பு' விதிமுறைகள் அமலுக்கு வரும்போது, அது வங்கியின் நிகர மதிப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்

* வழக்குகளுக்கான இழப்பீடு காரணமாக, நடப்பு நிதி ஆண்டிற்கான வங்கியின் இ.பி.எஸ்.,சை 13 சதவீதம் வரை நோமுரா குறைத்துள்ளது.

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