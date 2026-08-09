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/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/﻿ 'புளூ ஜெட் ஹெல்த்கேர்' பங்குகள் 15 சதவீதம் உயர வாய்ப்பு ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., செக்யூரிட்டீஸ் கணிப்பு

﻿ 'புளூ ஜெட் ஹெல்த்கேர்' பங்குகள் 15 சதவீதம் உயர வாய்ப்பு ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., செக்யூரிட்டீஸ் கணிப்பு

﻿ 'புளூ ஜெட் ஹெல்த்கேர்' பங்குகள் 15 சதவீதம் உயர வாய்ப்பு ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., செக்யூரிட்டீஸ் கணிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 02:44 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:44 AM

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மருத்துவ துறை மற்றும் மருந்து நிறுவனங்களுக்கு தேவையான சிறப்பு மூலப்பொருட்களை தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்து வரும் 'புளூ ஜெட் ஹெல்த்கேர்' நிறுவனத்தின் பங்குகள் தற்போதைய சந்தை விலையில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 15 சதவீதம் உயர வாய்ப்புள்ளதாக தரகு நிறுவனமான 'ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., செக்யூரிட்டீஸ்' கணித்துள்ளது.

அதாவது, இந்நிறுவன பங்குகளுக்கான 12 மாத இலக்கு விலையை 600 ரூபாயில் இருந்து 680 ரூபாயாக உயர்த்தி உள்ளது.

இதுகுறித்து ஐ.சி.ஐ. சி.ஐ., செக்யூரிட்டீஸ் மேலும் கூறியுள்ளதாவது:

சி.டி., ஸ்கேன், எம்.ஆர்.ஐ., உள்ளிட்ட மருத்துவ பரிசோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் கான்ட்ராஸ்ட் மீடியாவுக்கான மூலப்பொருட்கள், மருந்து உற்பத்திக்கான இடைநிலை மூலப்பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.

நிறுவனத்தின் முக்கிய தயாரிப்புகளுக்கு உலகளவில் தேவை அதிகரித்து வருவதுடன், அடுத்த 3 முதல் 4 காலாண்டுகளுக்கு தேவையான ஆர்டர்கள் ஏற்கனவே கிடைத்துள்ளன.

மேலும், இந்த நிதியாண்டில் 3 முதல் 4 புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் வருவாய் மற்றும் லாபம் தொடர்ந்து உயர வாய்ப்பு உள்ளது.

எதிர்கால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் புதிய உற்பத்தி ஆலை அமைக்கும் பணியை நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

அடுத்த 24 முதல் 30 மாதங்களில் இந்த திட்டம் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ஹைதராபாத்தில் புதிய ஆராய்ச்சி மையமும் விரைவில் செயல்பட உள்ளது.

மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்ததால் நடப்பு நிதியாண்டுக்கான லாப கணிப்பு 9.10 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டிருந்தாலும், நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் சாதகமாக இருப்பதாக கருதி, இலக்கு விலை 680 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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