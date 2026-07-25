கடன் வாங்கி முதலீடு ரூ.1.36 லட்சம் கோடியாக உயர்வு
கடன் வாங்கி முதலீடு ரூ.1.36 லட்சம் கோடியாக உயர்வு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:07 AM
பங்குகளை முதலீட்டாளர்கள் தரகு நிறுவனங்கள் வாயிலாக கடன்பெறும், 'எம்.டி.எப்.,' எனப்படும் 'மார்ஜின் டிரேடிங் பெசிலிட்டி' பயன்பாடு இதுவரை இல்லாத அளவாக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாதத்தில் எம்.டி.எப்., வாயிலாக முதலீட்டாளர்கள் பெற்றிருந்த கடன் 1.36 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டைவிட 57.60 சதவீதம் அதிகம் என ஆய்வு நிறுவனமான 'கேர்எட்ஜ் ரேட்டிங்ஸ்' தெரிவித்துள்ளது.
எம்.டி.எப்., என்றால் என்ன?
மார்ஜின் டிரேடிங் பெசிலிட்டி என்பது, பங்குகளை வாங்க தேவையான முழு தொகையையும் முதலீட்டாளர் செலுத்தாமல், ஒரு பகுதியை மட்டும் செலுத்தி, மீதமுள்ள தொகையை தரகு நிறுவனத்திடம் கடனாக பெற்று முதலீடு செய்யும் வசதியாகும்.
உதாரணமாக, 1 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பங்கை வாங்க 50 சதவீத மார்ஜின் போதுமானது என்றால், முதலீட்டாளர் 50,000 ரூபாய் மட்டும் செலுத்தினால் போதும்; மீதமுள்ள 50,000 ரூபாயை தரகர் கடனாக வழங்குவார். இந்த கடனுக்கு தரகு நிறுவனம் நிர்ணயிக்கும் வட்டியை செலுத்த வேண்டும்.
சந்தை சரிந்தால் என்ன நடக்கும்?
பங்குகளின் மதிப்பு வேகமாக குறைந்தால் முதலீட்டாளர்கள் கூடுதல் பணம் செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படும். கூடுதல் பணம் செலுத்த முடியாவிட்டால், தரகர் நிறுவனம் முதலீட்டாளரின் பங்குகளை விற்று கடனை வசூலிக்கலாம். இதனால் இழப்பு மேலும் அதிகரிக்கும்.