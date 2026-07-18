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﻿ என்.எஸ்.இ., பங்குக்கு எதிர்பாராத பரிந்துரை வழங்கிய தரகு நிறுவனம்

﻿ என்.எஸ்.இ., பங்குக்கு எதிர்பாராத பரிந்துரை வழங்கிய தரகு நிறுவனம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:27 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:27 AM

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பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் என்.எஸ்.இ.,' பங்கு வெளியீடு நெருங்கி வரும் நிலையில், அதன் பங்குகளை விற்கலாம் என்று தரகு நிறுவனமான 'டோலத் கேபிட்டல் மார்க்கெட்' பரிந்துரை வழங்கியுள்ளது. என்.எஸ்.இ., போன்ற ஒரு பெரிய பங்கை, அதுவும் பட்டியலிடப்படாத பங்கை விற்கும்படி பரிந்துரை வழங்கப்படுவது அரிது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

பட்டியலிடப்படாத சந்தையில் என்.எஸ்.இ., பங்கு ஒன்றின் விலை தற்போது 2,085 ரூபாயாக உள்ளது. இந்நிலையில், தற்போதுள்ள விலையில் இருந்து 25 சதவீதத்துக்கும் மேல் குறைந்து ஒரு பங்கு 1,550 ரூபாய் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக 'டோலத் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கூறியுள்ளது. இதுதவிர, என்.எஸ்.இ.,யின் போட்டியாளர்களான பி.எஸ்.இ., எம்.சி.எக்ஸ்., பங்குகளின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளதாவது:

*சமீப ஆண்டுகளில் டெரிவேடிவ் வர்த்தகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளால் வர்த்தகம் குறைய வாய்ப்புள்ளது

* 2026 - 2029 காலகட்டத்தில் என்.எஸ்.இ.,யில் ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம் ஆண்டுக்கு 4 சதவீத விகிதத்தில் சரியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

* டெரிவேடிவ் கட்டுப்பாடுகளும், சந்தை சூழலும், சிறு வர்த்தகர்களின் பங்கேற்பு குறைவதும் வர்த்தகத்தை பாதிக்கும்

* வர்த்தகம் குறைந்தால் என்.எஸ்.இ., தன் சந்தை பங்கை இழக்க நேரிடும்

* எதிர்கால வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் கூட, சர்வதேச பங்குச்சந்தை நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிட்டால் என்.எஸ்.இ.,யின் மதிப்பீடு மிக அதிகமாக உள்ளது

* அதிக மதிப்பீடே பங்கு விலை மேலும் உயருவதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடும்.

இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.

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