4 நாட்களில் 3,670 புள்ளிகள் உயர்வு லாபத்தை அறுவடை செய்யலாமா?
4 நாட்களில் 3,670 புள்ளிகள் உயர்வு லாபத்தை அறுவடை செய்யலாமா?
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:36 PM
இந்திய பங்கு சந்தை கள் தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் காணப்படும் சூழலில், மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 4 நாட்களில் 3,670 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், தற்போது லாபத்தை முன்பதிவு செய்யலாமா? என பங்கு தரகு நிறுவனமான ‘என்ரிச் மனி’ நிறுவனரும், தலைமை செயல் அதிகாரியுமான பொன்முடியிடம் கேட்டபோது, அவர் தெரிவித்ததாவது:
போர் பதற்றம் தணிவதற்கான அறிகுறிகளும், கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவும் பங்கு சந்தைகளில் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளன. இதனால், சமீபத்திய சரிவிலிருந்து மீண்டு வரும் சந்தை, தொடர்ந்து ஏற்றம் காண வாய்ப்புள்ளது.
நிப்டிக்கு 24,000 புள்ளிகள் முக்கியமான குறுகியகால தடையாகும். இது, 200 நாள் நகரும் சராசரி அளவாகும். ஏற்கனவே 100 நாள் நகரும் சராசரியை கடந்துள்ளது சாதகமான அறிகுறியாகும். ஏற்றம் தொடர்ந்தால், 24,600–24,700 புள்ளிகள் வரை உயர்ந்து, பின்னர் ஒருங்கிணைப்பு நிலையில் பயணிக்கலாம்.
ஷார்ட் கவரிங் நடவடிக்கையால் சந்தையின் மீட்சி தொடர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஸ்விங் டிரேடிங் செய்பவர்கள் லாபத்தை முன்பதிவு செய்யலாம். நீண்டகால முதலீட்டாளர்கள் தற்போதைய நிலையில் சிறுக சிறுக பங்குகளை வாங்குவதுடன், ஏற்கனவே உள்ள முதலீடுகளையும் சராசரி செய்யலாம்.
அமெரிக்க செனட் தேர்தல் தொடர்பான அரசியல் மாற்றங்கள், போர் விவகாரத்தில் டிரம்ப் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழலை உருவாக்கலாம்.
இஸ்ரேலில் நெதன்யாகுவுக்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு இல்லாததும், போர் முடிவுக்கு வரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், சந்தையின் நம்பிக்கை அதிகரித்து, ஏற்றம் தொடர வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.