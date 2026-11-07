பண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் 'காசா' விகிதத்தில் கவனம் செலுத்தும் கனரா வங்கி
பண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் 'காசா' விகிதத்தில் கவனம் செலுத்தும் கனரா வங்கி
UPDATED : நவ 08, 2026 02:24 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:24 PM
மங்களூரில் 1906ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கனரா வங்கி, 1969ல் தேசியமயமாக்கப்பட்டு, தற்போது பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்குகிறது. இவ்வங்கியில், மத்திய அரசுக்கு 62.93 சதவீதம் பங்குகள் உள்ளன. மேலும், கிட்டத்தட்ட 30 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலான சர்வதேச வணிகம் நடைபெறுகிறது. குறிப்பாக, 2.82 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புடன் நகை கடன் பிரிவில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மேலும், 'கனரா ஏஐ1' செயலி வாயிலாக டிஜிட்டல் சேவைகளை விரிவுபடுத்துகிறது.
துணை நிறுவனங்கள்
கனரா வங்கி குழுமத்தின் வர்த்தகம் வங்கி சேவை மட்டுமின்றி காப்பீடு, சொத்து மேலாண்மை, வீட்டு கடன் மற்றும் பங்கு வர்த்தகம் உள்ளிட்ட துறைகளிலும் விரிவடைந்துள்ளது. தவிர 'கேரளா கிராமின் வங்கி' மற்றும் 'கர்நாடகா கிராமின் வங்கி' ஆகிய இரு மண்டல ஊரக வங்கிகளிலும் கனரா வங்கி தலா 35 சதவீத பங்குகளை கொண்டுள்ளது.
முழு உரிமையிலான துணை நிறுவனங்கள்:
*கனரா பேங்க் செக்யூரிட்டீஸ்
*கேன்பேங்க் பைனான்சியல் சர்வீசஸ்
*கேன்பேங்க் வென்ச்சர் கேப்பிட்டல் பண்டு
முழு இணை நிறுவனங்கள் (பங்கு %):
*கனரா ஹெச்.எஸ்.பி.சி., லைப் இன்சூரன்ஸ் (36.50)
*கனரா ரோபெகோ அசெட் மேனேஜ்மென்ட் (38)
*கேன் பின் ஹோம்ஸ் (29.99)
முக்கிய நிகழ்வுகள்
• 2020: 'சிண்டிகேட் வங்கி' கனரா வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டது. இதனால் வருவாய் ஏறக்குறைய இருமடங்காக அதிகரித்தது
• 2024: மே மாதம் பங்குகள் 1:5 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்பட்டன
• 2025: கனரா ரோபெகோ மற்றும் கனரா ஹெச்.எஸ்.பி.சி., லைப் ஆகிய இரு நிறுவனங்களும் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டன
• 2022 - 26: மார்ச் 2022, மார்ச் 2026 இடையே மொத்த வாரா கடன் 7.51 சதவீதத்தில் இருந்து 1.84 சதவீதமாக குறைந்தது. இதே காலகட்டத்தில் நிகர லாபம் மூன்று மடங்குக்கு மேல் உயர்ந்து 19,187 கோடி ரூபாயை எட்டியது.
செப்., காலாண்டு செயல்பாடு
*சர்வதேச வணிக பரிவர்த்தனை: ரூ.30 லட்சம் கோடி (15.90% ஏற்றம்)
*மொத்த கடன் வழங்கல்: ரூ.13.75 லட்சம் கோடி (19.50% ஏற்றம்)
*மொத்த டிபாசிட்டுகள்: ரூ.16.97 லட்சம் கோடி (13.10% ஏற்றம்)
*நிகர வட்டி வருவாய்: ரூ.11,005 கோடி (ஏற்றம் 20.40%)
*நிகர வட்டி வரம்பு: 2.55%
*நிகர லாபம்: ரூ.5,175 கோடி (ஏற்றம் 8.40%)
*ஆர்.ஓ.இ., :18.47%
*மொத்த வாரா கடன்: 1.33%
*நிகர வாரா கடன்: 0.30%
எதிர்கால கண்ணோட்டம்
நடப்பு 2026 - 27ம் நிதியாண்டுக்காக வங்கி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள இலக்குகளில், முதல் அரையாண்டிலேயே பெரும்பாலான இலக்குகளை விட கூடுதல் வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.
இலக்குகள்:
1. கடன் வளர்ச்சி: 11 - 12%
(முதல் அரையாண்டில் 19.50%)
2. காசா விகிதம்: 30 - 32%
(தற்போது 29%)
3. நிகர வட்டி வரம்பு: 2.50 - 2.60%
4. சொத்து மீதான வருமானம்: 1.01 - 1.05%
5. ஆர்.ஓ.இ., : 16.50%
6. மொத்த வாரா கடன் : 1.50%
வணிக கண்ணோட்டம்
1.சில்லரை, வேளாண்மை மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.இ., கடன் பிரிவுகளின் வாயிலாக, நிறுவனத்தின் கடன் வளர்ச்சி மேம்படுத்தப்படும். புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், மின்சாரம், தரவு மையங்கள் மற்றும் சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களால், கார்ப்பரேட் கடன் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காக 47,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளன.
2. குறைந்த செலவிலான வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் கணக்குகள் வாயிலாக, 5.8 பில்லியன் டாலர்களை (ரூ.54,520 கோடி) வங்கி திரட்டியுள்ளது. தற்போது 'காசா' விகிதத்தை உயர்த்துவதில் முழு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
3. புதிய இ.சி.எல்., (எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்பு) ஒதுக்கீட்டு விதிகளின் கீழ், ஒருமுறை ஒதுக்கீடாக 12,000 - 15,000 கோடி ரூபாய் வரை தேவைப்படலாம்; இதனை இரண்டு ஆண்டுகளில் ஈடுசெய்ய வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், 2026 - 27 நிதியாண்டில் 8,500 கோடி ரூபாய் வரை நிதி திரட்ட, வங்கி நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
4. 'கனரா ஏஐ1' செயலி, யு.பி.ஐ., மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் முதலீடுகள் செய்யப்படும்.
வலுவான கடன் வளர்ச்சி, குறைந்த செலவிலான டிபாசிட்டுகளை மீண்டும் அதிகரித்தல், நிலையான லாப வரம்பு மற்றும் புதிய இ.சி.எல்., ஒதுக்கீட்டு விதிகளுக்கு ஏற்ப வலுவான நிதிநிலை அறிக்கையை உறுதி செய்தல் ஆகிய நான்கு முக்கிய துாண்களையே கனரா வங்கியின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி பயணம் சார்ந்திருக்கிறது.