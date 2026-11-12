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மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பான 'ஆம்பி' வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, 2026 அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இ.டி.எப்., திட்டங்களில் முதலீட்டாளர்களின் போக்கில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் 4,451 கோடி ரூபாயாக இருந்த தங்கம் இ.டி.எப்., நிகர முதலீடு, அக்டோபரில் 22 சதவீதம் குறைந்து 3,474 கோடி ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது. எம்.சி.எக்ஸ்., தங்கம் விலை கிட்டத்தட்ட 7 சதவீதம் வரை சரிந்ததே இதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதே சமயம், வெள்ளி இ.டி.எப்., திட்டங்களுக்கான வரவேற்பு வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. செப்டம்பரில் 1,974 கோடி ரூபாயாக இருந்த முதலீடு, அக்டோபரில் 57 சதவீதம் உயர்ந்து 3,092 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.
தங்கம், வெள்ளி இ.டி.எப்., முதலீட்டு போக்கில் மாற்றம்
தங்கம், வெள்ளி இ.டி.எப்., முதலீட்டு போக்கில் மாற்றம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 10:46 PM
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மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பான 'ஆம்பி' வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, 2026 அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இ.டி.எப்., திட்டங்களில் முதலீட்டாளர்களின் போக்கில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் 4,451 கோடி ரூபாயாக இருந்த தங்கம் இ.டி.எப்., நிகர முதலீடு, அக்டோபரில் 22 சதவீதம் குறைந்து 3,474 கோடி ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது. எம்.சி.எக்ஸ்., தங்கம் விலை கிட்டத்தட்ட 7 சதவீதம் வரை சரிந்ததே இதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதே சமயம், வெள்ளி இ.டி.எப்., திட்டங்களுக்கான வரவேற்பு வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. செப்டம்பரில் 1,974 கோடி ரூபாயாக இருந்த முதலீடு, அக்டோபரில் 57 சதவீதம் உயர்ந்து 3,092 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.