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சீன பங்கு சந்தை ஓராண்டில் இல்லாத சரிவு

சீன பங்கு சந்தை ஓராண்டில் இல்லாத சரிவு

UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 09, 2026 10:36 PM

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UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 09, 2026 10:36 PM

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சீ னாவில், ஏ.ஐ., தொடர்பான பங்குகள் சரிவை சந்தித்ததால், அந்நாட்டின் முக்கிய பங்கு சந்தை குறியீடுகள் ஓராண்டுக்கு முந்தைய குறைந்த நிலையை எட்டின.

ஏ.ஐ., துறையின் எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் அதிக முதலீட்டு செலவுக்கு ஏற்ற வருவாய் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகத்தால் முதலீட்டாளர்கள், பங்குகளை விற்றனர்.

இதனால், தொழில்நுட்ப பங்குகள் அதிகம் இடம்பெற்றுள்ள ‘ஸ்டார் 50’ குறியீடு கிட்டத்தட்ட 4 சதவீதம் வீழ்ந்தது. 5ஜி தகவல் தொடர்பு துறை குறியீடு 6 சதவீதம் வரை சரிந்தது.

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