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இன்சூரன்ஸ் வினியோகத்துக்கான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் பற்றி துறையின் குறைகளை கேட்டு வருகிறோம். பொருளாதாரத்துக்கும், இன்சூரன்ஸ் துறைக்கும் தேவையான சீர்திருத்தங்களை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பாக, ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க நான் முயற்சிப்பேன். மருத்துவ காப்பீட்டு பாலிசிகளுக்கான கிளைம்களை விரைவுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அஜய் சேத்,
தலைவர்,
ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ.,
மருத்துவ காப்பீட்டு பாலிசிகளில் கிளைம்கள் விரைவுபடுத்தப்படும்
மருத்துவ காப்பீட்டு பாலிசிகளில் கிளைம்கள் விரைவுபடுத்தப்படும்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 11:15 PM
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இன்சூரன்ஸ் வினியோகத்துக்கான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் பற்றி துறையின் குறைகளை கேட்டு வருகிறோம். பொருளாதாரத்துக்கும், இன்சூரன்ஸ் துறைக்கும் தேவையான சீர்திருத்தங்களை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பாக, ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க நான் முயற்சிப்பேன். மருத்துவ காப்பீட்டு பாலிசிகளுக்கான கிளைம்களை விரைவுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அஜய் சேத்,
தலைவர்,
ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ.,