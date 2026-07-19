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/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/﻿ டிஜிட்டல் மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.25,000 வரை இழப்பீடு

﻿ டிஜிட்டல் மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.25,000 வரை இழப்பீடு

﻿ டிஜிட்டல் மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.25,000 வரை இழப்பீடு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:55 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:55 AM

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டிஜிட்டல் வங்கி மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு புதிய இழப்பீட்டு திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

வங்கிகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தவும், மோசடிகளை தடுக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், அதை தாண்டி சில மோசடிகள் நடக்கக்கூடும்.

எனவே, டிஜிட்டல் வங்கி மோசடிகளால் பாதிக்கப்படும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய இழப்பீட்டு திட்டம் 2027ம் ஆண்டு ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

அதன்படி, சிறிய அளவிலான டிஜிட்டல் மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டு பணத்தை இழப்பவர்களுக்கு, வங்கிகள் வாயிலாக அதிகபட்சமாக 25,000 ரூபாய் வரை இழப்பீடு வழங்கப்படும். மோசடிகளை தடுக்கவும், விரைவாகவே ரிஸ்க் காரணிகளை கண்டறியவும், வாடிக்கையாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் ரிசர்வ் வங்கி கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

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