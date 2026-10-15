குறைந்து வரும் ஏ.ஐ., மோகம் மனம் மாறும் முதலீட்டாளர்கள்: 'நிப்டி ஐ.டி.,' மூன்றே நாளில் 9% உயர்வு
குறைந்து வரும் ஏ.ஐ., மோகம் மனம் மாறும் முதலீட்டாளர்கள்: 'நிப்டி ஐ.டி.,' மூன்றே நாளில் 9% உயர்வு
UPDATED : அக் 16, 2026 03:36 AM
ADDED : அக் 15, 2026 10:44 PM
கடந்த சில மாதங்களாக பெரிய அளவில் மந்தநிலையை சந்தித்து வந்த ஐ.டி., துறை பங்குகள் தற்போது மீண்டும் வலுவான ஏற்றத்தை கண்டு வருகின்றன. நேற்றைய வர்த்தகத்தில் 'நிப்டி ஐ.டி.,' குறியீடு கிட்டத்தட்ட 3 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளதுடன், கடந்த 3 வர்த்தக தினங்களில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 9 சதவீதம் வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
மேலும், கடந்த அக்டோபர் 13 அன்று ஒரே நாளில் 5 சதவீதத்துக்கும் மேல் உயர்ந்து 17 மாதங்களில் இல்லாத மிகப்பெரிய ஒருநாள் ஏற்றத்தை நிப்டி ஐ.டி., கண்டது.
மூன்று காரணங்கள்
1 அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் உலகளாவிய ஏ.ஐ., பங்குகளிலிருந்து வெளியேறி, இந்தியாவின் சேவை சார்ந்த இந்திய ஐ.டி., நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய ஆரம்பிததன் காரணமாக, பங்கு விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளன. இந்நிலையில், அமெரிக்க சந்தையில் ஏற்பட்ட வட்டி விகித அச்சம் காரணமாக 'நாஸ்டாக்' குறியீடு 1.88% சரிந்தது. ஜப்பான் 'நிக்கேய்' நான்கு சதவீதத்திற்கு மேலும், தென்கொரியாவின் 'கோஸ்பி' ஏழு சதவீதத்திற்கு மேல் சரிவை சந்தித்தன.
2 டி.சி.எஸ்., நிறுவனத்தின் இரண்டாம் காலாண்டு நிகர லாபம் 15 சதவீதம் உயர்ந்து 13,884 கோடி ரூபாயை தொட்டுள்ளது. ஹெச்.சி.எல்., டெக் நிறுவனத்தின் வருவாயும் 11.50 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. சந்தை பயந்தது போன்ற மோசமான சரிவுகள் ஏதும் நிதி முடிவுகளில் இல்லாதது முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரிய நிம்மதியை தந்துள்ளது.
3 நீண்டகால சரிவிற்கு பிறகு பெரும்பாலான முன்னணி ஐ.டி., பங்குகளின் பி.இ., 12 முதல் 18 மடங்காக குறைந்துள்ளதுடன், மூன்று முதல் ஐந்து சதவீதம் வரையிலான டிவிடெண்டை வழங்கி வருவது முதலீட்டாளர்களை கவர்ந்துள்ளது.
விலை உயர்ந்த ஐ.டி., பங்குகள் - டாப் 5*
பங்கு சந்தை விலை ஒரு வார கால வளர்ச்சி
டெக் மஹிந்திரா 1,650 (4.75 %) 4.4%
ஹெச்.சி.எல்., டெக் 1,360 (2.49 %) 12.8%
இன்போசிஸ் 1,110 (2.02 %) 9.6%
டி.சி.எஸ் 2,350 (1.96 %) 11.0%
விப்ரோ 174.05 (1.83 %) 7.6%
ஆதாரம்: என்.எஸ்.இ.,
*15.10.2026 நிலவரப்படி