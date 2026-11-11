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தீபாவளி கொண்டாட்டம் முடியவில்லை 8 மாதங்களில் இல்லாத உயர்வில் சந்தை: அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் படையெடுப்பு

தீபாவளி கொண்டாட்டம் முடியவில்லை 8 மாதங்களில் இல்லாத உயர்வில் சந்தை: அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் படையெடுப்பு

UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 11, 2026 10:10 PM

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UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 11, 2026 10:10 PM

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தீபாவளி பண்டிகை முடிந்தும், பங்கு சந்தையில் அதன் கொண்டாட்டம் இன்னும் முடியவில்லை.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில் தொடக்கத்திலேயே ‘சென்செக்ஸ்’ 1,145 புள்ளிகளுக்கு (1.4%) மேல் உயர்ந்து, 82,252 புள்ளிகளையும்; ‘நிப்டி’ 302 புள்ளிகள் (1.2%) உயர்ந்து 25,347 புள்ளிகளையும் எட்டின. வர்த்தக முடிவில், சென்செக்ஸ் 773 புள்ளிகள் உயர்வுடன் 81,879 எனும் நிலையிலும், நிப்டி 210 புள்ளிகள் உயர்வுடன், 25,255 என்கிற நிலையிலும் நிறைவடைந்தன.

உயர்வுக்கு காரணங்கள்



1 மத்திய கிழக்கு பகுதியில் பதற்றம் தணிந்ததை அடுத்து, பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை இரண்டு மாத குறைந்தபட்ச அளவான 89.16 டாலர் வரை சரிந்தது

2 நவம்பர் மாதத்தின் முதல் ஆறு வர்த்தக நாட்களில் மட்டும் அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் 53,170 கோடி ரூபாயை இந்திய பங்குகளில் முதலீடு செய்திருப்பது

3 பொது துறை வங்கி பங்குகள் கிட்டத்தட்ட மூன்று சதவீதம் வரை உயர்ந்தது

4 மஹிந்திரா அண்டு மஹிந்திரா, தனியார் வங்கிகள் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் துறை பங்குகளில் ஏற்பட்ட பரவலான முதலீடுகள்.

அவசரம் வேண்டாம்


கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு மற்றும் அன்னிய முதலீடுகளின் வரவு சந்தைக்கு உடனடி பலம் அளித்தாலும், முக்கிய தடுப்பு நிலைகளுக்கு அருகில் சந்தை உள்ளதால், முதலீட்டாளர்கள் அவசரப்பட்டு அதிக விலைக்கு பங்குகளை வாங்குவதை தவிர்த்து, சந்தை சரிவுகளில் தரமான பங்குகளை தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்வது புத்திசாலித்தனமாகும் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.



பேங்க் நிப்டி


வங்கி துறை குறியீடான ‘பேங்க் நிப்டி’ வரலாறு காணாத எழுச்சியை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த பிப்ரவரி 27ம் தேதிக்கு பின், முதன்முறையாக 61,000 புள்ளிகளை கடந்துள்ளது. நேற்றைய வர்த்தக முடிவில் 1.76 சதவீத உயர்வுடன் 60,790 என்கிற புள்ளியில் நிறைவடைந்தது. குறிப்பாக, நவம்பர் மாதத்தில் மட்டும் 12 சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்து (சுமார் 6,550 புள்ளிகள் உயர்வு) வலுவான மீட்சியை கண்டுள்ளது. நேற்றைய வர்த்தக தினத்தில், அதிகபட்சமாக 61,242 புள்ளிகள் (2.40% உயர்வு) வரை எட்டியது. இது ‘ஆல்-டைம்’ உச்சமான 61,765 புள்ளிகளிலிருந்து வெறும் 0.90 சதவீதம் தொலைவில் மட்டுமே உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 4 மாதங்களாக 54,000 – 58,000 என்ற குறுகிய எல்லைக்குள் வர்த்தகமாகி வந்த நிப்டி பேங்க், கடந்த வாரம் அந்த தடையை உடைத்ததால், சந்தையில் வங்கி பங்குகளை வாங்குவதற்காக ஆர்வம் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிகிறது.
டாப் 5 வங்கி பங்குகள்*
பங்கு | விலை (ரூ.)
பேங்க் ஆப் பரோடா | 275.00 (5.77 %)
பெடரல் பேங்க்1 | 361.60 (5.09 %)
பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் | 138.48 (4.77 %)
கனரா பேங்க் | 132.30 (3.28 %)
ஐ.டி.எப்.சி., பேங்க் | 80.23 (3.03 %)
*11.11.2026 நிலவரப்படி



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