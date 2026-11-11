தீபாவளி கொண்டாட்டம் முடியவில்லை 8 மாதங்களில் இல்லாத உயர்வில் சந்தை: அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் படையெடுப்பு
தீபாவளி கொண்டாட்டம் முடியவில்லை 8 மாதங்களில் இல்லாத உயர்வில் சந்தை: அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் படையெடுப்பு
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:10 PM
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்தும், பங்கு சந்தையில் அதன் கொண்டாட்டம் இன்னும் முடியவில்லை.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில் தொடக்கத்திலேயே ‘சென்செக்ஸ்’ 1,145 புள்ளிகளுக்கு (1.4%) மேல் உயர்ந்து, 82,252 புள்ளிகளையும்; ‘நிப்டி’ 302 புள்ளிகள் (1.2%) உயர்ந்து 25,347 புள்ளிகளையும் எட்டின. வர்த்தக முடிவில், சென்செக்ஸ் 773 புள்ளிகள் உயர்வுடன் 81,879 எனும் நிலையிலும், நிப்டி 210 புள்ளிகள் உயர்வுடன், 25,255 என்கிற நிலையிலும் நிறைவடைந்தன.
உயர்வுக்கு காரணங்கள்
1 மத்திய கிழக்கு பகுதியில் பதற்றம் தணிந்ததை அடுத்து, பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை இரண்டு மாத குறைந்தபட்ச அளவான 89.16 டாலர் வரை சரிந்தது
2 நவம்பர் மாதத்தின் முதல் ஆறு வர்த்தக நாட்களில் மட்டும் அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் 53,170 கோடி ரூபாயை இந்திய பங்குகளில் முதலீடு செய்திருப்பது
3 பொது துறை வங்கி பங்குகள் கிட்டத்தட்ட மூன்று சதவீதம் வரை உயர்ந்தது
4 மஹிந்திரா அண்டு மஹிந்திரா, தனியார் வங்கிகள் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் துறை பங்குகளில் ஏற்பட்ட பரவலான முதலீடுகள்.