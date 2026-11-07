தீபாவளி சிறப்பு வர்த்தகம்: இனிப்பாக 5 பங்குகள்

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தீபாவளியை முன்னிட்டு, இன்று சிறப்பு வர்த்தகம் நடைபெறும் நிலையில், 'தினமலர்' வாசகர்களுக்காக, 'டெக்னிக்கல்' ரீதியாகவும், 'பண்டமென்டல்' ரீதியாகவும் கவனிக்கத்தக்க ஐந்து பங்குகள், ஓராண்டு கால முதலீட்டு பார்வையுடன் பரிந்துரையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
UPDATED : நவ 08, 2026 02:20 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:24 PM
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தீபாவளியை முன்னிட்டு, இன்று சிறப்பு வர்த்தகம் நடைபெறும் நிலையில், 'தினமலர்' வாசகர்களுக்காக, 'டெக்னிக்கல்' ரீதியாகவும், 'பண்டமென்டல்' ரீதியாகவும் கவனிக்கத்தக்க ஐந்து பங்குகள், ஓராண்டு கால முதலீட்டு பார்வையுடன் பரிந்துரையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.