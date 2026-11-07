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தீபாவளி சிறப்பு வர்த்தகம்: இனிப்பாக 5 பங்குகள்

தீபாவளி சிறப்பு வர்த்தகம்: இனிப்பாக 5 பங்குகள்

UPDATED : நவ 08, 2026 02:20 AM

ADDED : நவ 07, 2026 07:24 PM

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UPDATED : நவ 08, 2026 02:20 AM ADDED : நவ 07, 2026 07:24 PM

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தீபாவளியை முன்னிட்டு, இன்று சிறப்பு வர்த்தகம் நடைபெறும் நிலையில், 'தினமலர்' வாசகர்களுக்காக, 'டெக்னிக்கல்' ரீதியாகவும், 'பண்டமென்டல்' ரீதியாகவும் கவனிக்கத்தக்க ஐந்து பங்குகள், ஓராண்டு கால முதலீட்டு பார்வையுடன் பரிந்துரையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

டாக்டர் எஸ் கார்த்திகேயன், செபி பதிவு பெற்ற ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்
பதிவு எண்: INH200001384 | பிஎஸ்இ என்லிஸ்ட்மென்ட் எண்: 5093|
அனலிஸ்ட் குறித்த ஒழுங்குமுறை தகவல்களுக்கு https://www.skarthikeyan.com என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும்.

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