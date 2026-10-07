முதலீடு செய்த அனைத்தையும் ஒரே அறிக்கையில் பார்க்கும் வசதி: டிச., 31க்குள் புதிய சி.ஏ.எஸ்., நடைமுறை
முதலீடு செய்த அனைத்தையும் ஒரே அறிக்கையில் பார்க்கும் வசதி: டிச., 31க்குள் புதிய சி.ஏ.எஸ்., நடைமுறை
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 07, 2026 10:44 PM
முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய பங்குகள், மியூச்சுவல் பண்டுகள், பத்திரங்கள் மற்றும் வங்கி டிபாசிட் விபரங்களை ஒரே அறிக்கையில் பார்க்கும் வசதி விரைவில் கிடைக்க உள்ளது. இதற்காக சி.ஏ.எஸ்., எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த கணக்கு அறிக்கையில் வங்கி டிபாசிட் தகவல்களையும் சேர்க்க ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
சி.ஏ.எஸ்., அறிக்கையில் தற்போது டிமேட் கணக்கில் உள்ள பங்குகள், பத்திரங்கள், மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகள் உள்ளிட்டவற்றின் விபரங்களை பார்க்க முடியும். இ – இன்சூரன்ஸ் கணக்கு மற்றும் என்.பி.எஸ்., கணக்கு இருந்தால், அவற்றின் விபரங்களையும் இதில் பார்க்கும் வசதி உள்ளது.
வங்கி டிபாசிட் கணக்கு தொடர்பான தகவல்களும் சி.ஏ.எஸ்., அறிக்கையில் இடம்பெறும் இந்த வசதி, 2026 டிசம்பர் 31க்குள் நடைமுறைக்கு வரும் என, ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
பல்வேறு முதலீடுகள் மற்றும் வங்கி டிபாசிட்களின் மதிப்பு, இருப்பு, பரிவர்த்தனை உள்ளிட்ட தகவல்களை தனித்தனி அறிக்கைகளில் தேடாமல், ஒரே சி.ஏ.எஸ்., அறிக்கை வாயிலாக எளிதாக கண்காணிக்க முடியும்.
புதிய வசதி எப்போது?
முக்கிய பயன்