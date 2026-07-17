வளர்ச்சி பாதையில் 'பின்டெக்' துறை லாபத்தை நோக்கி நகரும் நிறுவனங்கள் ஜெப்ரீஸ் அறிக்கை
வளர்ச்சி பாதையில் 'பின்டெக்' துறை லாபத்தை நோக்கி நகரும் நிறுவனங்கள் ஜெப்ரீஸ் அறிக்கை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:38 AM
இந்தியாவின் நிதி தொழில்நுட்ப துறை, வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒட்டுமொத்த அளவில் லாபகரமான நிலையை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. பிரபல சர்வதேச நிதி நிறுவனமான 'ஜெப்ரீஸ்' வெளியிட்ட புதிய அறிக்கையின்படி, கடந்த நிதி ஆண்டில் இத்துறையின் ஒட்டுமொத்த வருவாய் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயை கடந்துள்ளது.
வாடிக்கையாளர் சேர்க்கையை தாண்டி, தற்போது நிறுவனங்கள் தங்களது லாப வரம்பை உயர்த்துவதில் கவனம் செலுத்த தொடங்கி உள்ளதும், இந்திய அரசு கொண்டு வந்த புதிய கட்டண தொழில்நுட்ப வசதிகள், மலிவான இணைய சேவை மற்றும் மொபைல் போன்களின் பயன்பாடுமே இந்த வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணங்களாகும்.
புதிய நிறுவனங்கள் பங்கு சந்தைக்கு வர உள்ளதால் போட்டி மேலும் அதிகரிக்கும் நிலையில், சிறு முதலீட்டாளர்கள் வெறும் விளம்பரங்களை மட்டும் நம்பி நஷ்டமடையும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யாமல், லாப பாதையை நோக்கி பயணிக்கும் தரமான நிதி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை கண்டறிந்து தங்களது நீண்டகால முதலீடுகளை திட்டமிடுவது நல்ல லாபத்தை தரும் என சந்தை நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.