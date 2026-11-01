அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.34,843 கோடி அன்னிய முதலீடுகள் வெளியேறியது
அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.34,843 கோடி அன்னிய முதலீடுகள் வெளியேறியது
UPDATED : நவ 02, 2026 12:29 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:02 PM
உயர்ந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை, உலகளாவிய அதிக வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் காலாண்டு முடிவுகள் குறித்த எச்சரிக்கை உணர்வு ஆகியவற்றால், அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் அக்டோபரில் மட்டும் இந்திய பங்கு சந்தையிலிருந்து 34,843 கோடி ரூபாயை விற்று வெளியே எடுத்துள்ளனர்.
முந்தைய செப்டம்பரில் 35,861 கோடி ரூபாயை அவர்கள் வெளியேற்றியதை தொடர்ந்து, இது இரண்டாவது தொடர் பெரிய விற்பனை மாதமாகும். இருப்பினும், அக்டோபரின் இறுதி வர்த்தக வாரத்தில் (அக்டோபர் 26-30) வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் 6,300 கோடி ரூபாயை மீண்டும் முதலீடு செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
1 வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தாமல் அப்படியே வைத்திருக்க அமெரிக்க பெட் ரிசர்வ் வங்கி எடுத்த முடிவு
2 இந்திய 'லார்ஜ்கேப்' பங்குகளின் கவர்ச்சிகரமான மதிப்பீடுகள்
3 உலக சந்தைகளில் ஏ.ஐ., பங்குகள் சரிவை கண்டுள்ளதால், வளர்ந்து வரும் இந்திய ஐ.டி., நிறுவன பங்குகளை நோக்கி மீண்டும் அவர்கள் திரும்பியுள்ளனர்
4 நிதி துறை பங்குகளை அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் விற்பனை செய்து வந்தாலும், பார்மா, ஹெல்த்கேர் மற்றும் முன்னணி டிஜிட்டல் தள நிறுவன பங்குகளில் புதிய முதலீடுகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.