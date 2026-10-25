அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் ரூ.48,000 கோடிக்கு பங்குகள் விற்பனை
அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் ரூ.48,000 கோடிக்கு பங்குகள் விற்பனை
UPDATED : அக் 26, 2026 02:27 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:14 PM
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, மத்திய கிழக்கு பதற்றம் மற்றும் பணவீக்க அச்சத்தால், நடப்பு அக்டோபரில் இதுவரை, இந்திய பங்குச்சந்தையில் இருந்து அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் 48,056 கோடி ரூபாயை திரும்ப பெற்றுள்ளனர்.
சி.டி.எஸ்.எல்., தரவுகளின்படி, நடப்பாண்டில் இதுவரை, மொத்தம் 3.08 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அன்னிய முதலீடுகள் வெளியேறியுள்ளது.
இது கடந்த 2025ம் ஆண்டு முழுதும் வெளியேறிய 1.66 லட்சம் கோடி ரூபாயை விட மிக அதிகமாகும்.
கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 114 டாலராக உயர்ந்தது, போக்குவரத்து செலவு அதிகரிப்பு மற்றும் நிறுவனங்களின் வருவாய் குறித்த கவலைகளால் பங்கு விற்பனை அதிகரித்தது. இருப்பினும், உள்நாட்டு நிறுவன முதலீடுகள் மற்றும் எஸ்.ஐ.பி., முதலீடுகள் சந்தைக்கு பெரும் ஆதரவாக அமைந்தன என சந்தை நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.