ஃபண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் :வருவாயை அதிகரிக்க திட்டமிடும் ஐ.ஹெச்.சி.எல்., தி இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் கம்பெனி
ஃபண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் :வருவாயை அதிகரிக்க திட்டமிடும் ஐ.ஹெச்.சி.எல்., தி இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் கம்பெனி
UPDATED : அக் 25, 2026 02:32 AM
ADDED : அக் 24, 2026 10:44 PM
வணிக மாதிரி
சொந்த அல்லது குத்தகைக்கு எடுக்கப்பட்ட ஹோட்டல்களில் அதிக அறை வாடகை மற்றும் லாபத்தை ஈட்டினாலும், இதில் மூலதன செலவு அதிகம். இதனால், மூலதன சுமை குறைந்த மேலாண்மை ஒப்பந்தங்கள் வழியாக நெட்வொர்க்கை விரிவுபடுத்தி, நிலையான கட்டண வருவாயை உயர்த்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
சந்தை நிலவரம்
• டாடா குழுமத்தின் நற்பெயர், வலுவான வினியோக கட்டமைப்பு மற்றும் பாரம்பரியமிக்க தாஜ் பிராண்டு ஆகியவை மிகப்பெரிய முதலீட்டு சாதக அம்சங்கள்
• 2026ம் ஆண்டுக்கான 'பிராண்டு பைனான்ஸ்' தரவரிசையில், தாஜ் தொடர்ந்து ஐந்தாவது ஆண்டாக இந்தியாவின் வலிமையான பிராண்டாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது
• சொகுசு பிரிவில் 'ஓபராய், டிரைடென்ட்' நிறுவனங்களுடனும், சர்வதேச அளவில் 'மேரியட், ஹயாத்' போன்ற நிறுவனங்களுடனும் போட்டியிடுகிறது
• உயர்தர மற்றும் நடுத்தர பிரிவுகளில் ஐ.டி.சி., ஹோட்டல்ஸ், லெமன் ட்ரீ போன்ற நிறுவனங்கள் கடும் சவாலை அளிக்கின்றன
• உள்நாட்டு சுற்றுலா, பெருநிறுவன பயணங்கள், ஆடம்பர திருமணங்கள், கண்காட்சிகள் இத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு துணை புரிகின்றன.
• 'இக்ரா' கணிப்பின்படி, 2026-27 நிதியாண்டில் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி துறை 7-9% வரை சீரான வருவாய் வளர்ச்சியை பதிவு செய்யும்.
வளர்ச்சி இலக்குகள்
• வரும் 2030ம் ஆண்டுக்குள் நெட்வொர்க்கை 700 ஹோட்டல்களாகவும், ஒருங்கிணைந்த வருவாயை ரூ.15,000 கோடியாகவும் உயர்த்த திட்டம்
• ஆர்.ஓ.சி.இ., விகிதத்தை 20% என்ற அளவில் நிலைநிறுத்த இலக்கு
• ஹோட்டல் மேலாண்மை ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாக ஈட்டப்படும் கட்டண வருவாயை ரூ.1,000 கோடிக்கும் மேலாக அதிகரிக்க திட்டம்
• கடந்த நிதியாண்டில் 250 புதிய ஹோட்டல் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி, கடந்த ஜூன் காலாண்டில் மேலும் 20 புதிய ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு, 11 ஹோட்டல்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன
• 'ஏ.என்.கே., ஹோட்டல்ஸ்' மற்றும் 'பிரைட் ஹாஸ்பிடாலிட்டி' வாயிலாக 'ஜிஞ்சர்' பிராண்டு இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் விரிவடைகிறது
• 'பிரிஜ்' பிராண்டு வாயிலாக ஓய்வு சுற்றுலா பிரிவும், 'ஆத்மந்தன்' வாயிலாக வெல்னஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பிரிவும் வலுவடைந்துள்ளன
• 'தி கிளாரிட்ஜஸ் கலெக்-ஷன்' உடனான கூட்டு, நிறுவனத்தின் சொகுசு மற்றும் ஹெரிட்டேஜ் பிரிவின் மதிப்பை உயர்த்திஉள்ளது.
நிதிநிலை செயல்பாடு
கடந்த 2022-23 முதல் 2025-26 வரையிலான காலகட்டத்தில் வருவாய் 19 சதவீதம், எபிட்டா 21 சதவீதம், நிகர லாபம் 29 சதவீதம் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சியை கண்டுள்ளன. கடந்த மார்ச் நிலவரப்படி நிறுவனத்திடம் 1,839 கோடி ரூபாய் ரொக்க கையிருப்பு உள்ளது.
முக்கிய அளவீடுகள்
1. நிரம்பிய விகிதம்: வாடிக்கையாளர்களால் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ள அறைகளின் விகிதம்
2. சராசரி அறை வாடகை: விற்கப்பட்ட ஒவ்வொரு அறைக்கும் சராசரியாக கிடைத்த வாடகை கட்டண அளவு
3. அறைக்கான வருவாய்: மொத்தமுள்ள அறைகளின் சராசரி வருவாய் ஈட்டும் திறன்.
சவால்கள்
• சுற்றுலா மற்றும் பயண துறையில் ஏற்படும் சுழற்சி தேக்கநிலை, நிறுவனத்தின் அறை வாடகை வருவாயை பாதிக்கக்கூடும்
• புதிய ஹோட்டல்களின் வருகை சந்தையில் அதிகரிக்கும்போது, அது நிறுவனத்தின் கட்டண நிர்ணய வலிமையை குறைக்க வாய்ப்புள்ளது
• திட்டமிட்ட ஹோட்டல்களை கட்டி முடிப்பதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் மற்றும் கட்டுமான செலவுகள், உடனடியாக லாபமாக மாறுவதில் இடர்பாடுகள் உள்ளன
• சர்வதேச புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் விமான கட்டண உயர்வு ஆகியவை வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணியரின் வரத்தை மட்டுப்படுத்தலாம்
• பங்கின் தற்போதைய மதிப்பீடு மிக அதிகமாக உள்ளதால், வருவாய் வளர்ச்சி சற்றே குறைந்தாலும், முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மாற வாய்ப்புள்ளது.