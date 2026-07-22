﻿ தங்க பத்திர முதலீடு 257 சதவிகிதம் லாபம்

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கடந்த 2019-20ம் நிதி ஆண்டில் ரிசர்வ் வங்கி 8-வது கட்டமாக வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன் கூட்டிய முதிர்வு விலை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஒரு கிராம் தங்கம்
முதலீடு செய்தபோது
ரூ.3,966
தற்போது கிடைப்பது
ரூ.14,170
லாபம்
ரூ.10,204
(257.28%)
ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:15 AM
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கடந்த 2019-20ம் நிதி ஆண்டில் ரிசர்வ் வங்கி 8-வது கட்டமாக வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன் கூட்டிய முதிர்வு விலை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஒரு கிராம் தங்கம்
முதலீடு செய்தபோது
ரூ.3,966
தற்போது கிடைப்பது
ரூ.14,170
லாபம்
ரூ.10,204
(257.28%)