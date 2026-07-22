தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/﻿ தங்க பத்திர முதலீடு 257 சதவிகிதம் லாபம்

﻿ தங்க பத்திர முதலீடு 257 சதவிகிதம் லாபம்

﻿ தங்க பத்திர முதலீடு 257 சதவிகிதம் லாபம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:15 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:15 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கடந்த 2019-20ம் நிதி ஆண்டில் ரிசர்வ் வங்கி 8-வது கட்டமாக வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன் கூட்டிய முதிர்வு விலை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஒரு கிராம் தங்கம்

முதலீடு செய்தபோது

ரூ.3,966

தற்போது கிடைப்பது

ரூ.14,170

லாபம்

ரூ.10,204

(257.28%)

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us