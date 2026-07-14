தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/சரிவு பாதையில் தங்கம், வெள்ளி: முதலீடு செய்ய 'கோல்டன்' வாய்ப்பா?

சரிவு பாதையில் தங்கம், வெள்ளி: முதலீடு செய்ய 'கோல்டன்' வாய்ப்பா?

சரிவு பாதையில் தங்கம், வெள்ளி: முதலீடு செய்ய 'கோல்டன்' வாய்ப்பா?

ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:24 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:24 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சர்வதேச சந்தையின் பலவீனமான போக்கையொட்டி, இந்திய கமாடிட்டி சந்தையான எம்.சி.எக்ஸ்., தளத்தில் தங்கம் விலை நேற்று கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. கடந்த வாரத்தில் மட்டும் 3,900 ரூபாய் வரை சரிந்திருந்த தங்கம் விலை, நடப்பு வாரத்தின் முதல் நாளிலும் சரிவை தொடர்ந்துள்ளது.

ஆகஸ்ட் மாத டெலிவரிக்கான தங்கம் பியூச்சர்ஸ் விலை ஒரு சதவீதம் சரிந்து, 10 கிராம் 1.42 லட்சம் ரூபாய் என்ற நிலையில் வர்த்தகமானது. அதே போல செப்டம்பர் மாத டெலிவரிக்கான வெள்ளி பியூச்சர்ஸ் விலையும் ஒரு சதவீதத்துக்கு மேல் சரிந்து 2.20 லட்சம் ரூபாய் என்ற நிலையில் வர்த்தகமானது.

வீழ்ச்சிக்கு காரணம்


கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, பணவீக்க கவலை, அமெரிக்க பெடரல் வங்கியின் வட்டி விகித எதிர்பார்ப்பு மற்றும் பொருளாதார மந்தநிலையால் தொழிற்துறை தேவை குறையலாம் என்ற அச்சம் ஆகியவையே தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணங்களாகும்.

சாதகமான சூழல்


இருப்பினும், உலகளாவிய மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தை தொடர்ந்து அதிகளவில் வாங்கி வருவதாலும், மின்னணு சாதனங்கள், ஏ.ஐ. ஹார்டுவேர், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துறைகளால் வெள்ளியின் தேவை அசுர வேகத்தில் அதிகரித்து வருவதாலும் இவற்றின் நீண்டகால அடிப்படை சாதகமாகவே உள்ளது. குறிப்பாக, 2026ம் ஆண்டானது வெள்ளி வினியோக தட்டுப்பாட்டின் ஆறாவது ஆண்டாக நீடிக்கும் என 'டாடா மியூச்சுவல் பண்டு' நிறுவனம் கணித்துள்ளது.

என்ட்ரி பாயின்ட்


எனவே, டாலர் மற்றும் பத்திர லாபம் உயர்வால் ஏற்படும் இந்த தற்காலிக விலை வீழ்ச்சியை கண்டு சிறு முதலீட்டாளர்கள் அஞ்சாமல், நீண்டகால நோக்கில் கோல்டு இ.டி.எப்., அல்லது மியூச்சுவல் பண்டுகள் வாயிலாக சிறுக சிறுக முதலீடு செய்ய இதனை ஒரு நல்ல நுழைவு புள்ளியாக பயன்படுத்தலாம் என சந்தை நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us