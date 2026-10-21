இந்திய சந்தைக்குள் ஏ.ஐ., பங்குகள் ‘கோல்டுமேன் சாக்ஸ்’ கணிப்பு
இந்திய சந்தைக்குள் ஏ.ஐ., பங்குகள் ‘கோல்டுமேன் சாக்ஸ்’ கணிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:44 PM
இ ந்தியாவில் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் மற்றும் அது சார்ந்த துறைகளின் வளர்ச்சி அசுர வேகமெடுத்து வரும் நிலையில், அடுத்த இரண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் நாட்டின் பட்டியலிடப்பட்ட ஏ.ஐ., சந்தை மூலதனம் கிட்டத்தட்ட 4.70 லட்சம் கோடி முதல் 9.40 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என, முன்னணி உலகளாவிய முதலீட்டு நிறுவனமான ‘கோல்டுமேன் சாக்ஸ்’ தனது ஆய்வறிக்கையில் கணித்துள்ளது.
இந்தியாவில் ஏ.ஐ., சார்ந்த செயல்பாடுகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் 84 தனியார் நிறுவனங்களை இந்த அறிக்கை பட்டியலிட்டுள்ளது. இவற்றின் ஒட்டுமொத்த தற்போதைய மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 5.17 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆகும். இதில் வளர்ச்சி மற்றும் இறுதி நிலைகளில் உள்ள 71 நிறுவனங்களின் மதிப்பு மட்டும் 5.08 லட்சம் கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிறுவனங்களில் 25 – 50 சதவீதம் நிறுவனங்கள் அடுத்த இரண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் ஐ.பி.ஓ.,வுக்கு வரக்கூடும் என அந்த ஆய்வறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.