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ADDED : நவ 20, 2026 10:14 PM
தனியார் துறை வங்கியான ‘ஹெச்.டி.எப்.சி.,’ வங்கியின் பங்குகள், நடப்பு நவம்பர் மாதத்தில் தனது முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல லாபத்தை தந்துள்ளது. நேற்றைய வர்த்தகத்தில் வங்கியின் பங்கு விலை 3 சதவீதம் உயர்ந்து, கடந்த 8 மாதங்களில் இல்லாத உச்சமான 846 ரூபாயை தொட்டது. இதன் வாயிலாக, வங்கியின் சந்தை மதிப்பு மீண்டும் 13 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது.
கடந்த ஜூலை 7ம் தேதி அன்று எட்டிய 842 என்ற உச்சத்தையும் தாண்டி, கடந்த மார்ச் 18ம் தேதிக்கு பிறகு மிக உயர்ந்த நிலையை பங்கு விலை எட்டியுள்ளது. நவம்பர் 2026 மாதத்தில் மட்டும் ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கி பங்குகள் 22 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதே காலகட்டத்தில் சென்செக்ஸ் குறியீடு 12 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
இந்த பங்கிற்கு ‘ஆக்சிஸ் செக்யூரிட்டீஸ்’,இலக்கு விலையாக 950 ரூபாயை நிர்ணயித்தும், ‘ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., செக்யூரிட்டீஸ்’ 925 ரூபாய் இலக்கு விலையுடனும் வாங் கலாம் என்ற மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளன.