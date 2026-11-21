ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி இலக்கு திட்டமிட்டு அடைவது எப்படி? கோவையில் நிதி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி இலக்கு திட்டமிட்டு அடைவது எப்படி? கோவையில் நிதி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 01:59 AM
இன்றைய சூழலில் செல்வத்தை பெருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பலரிடம் இருந்தாலும், வருமானத்திற்கு ஏற்ற முறையான நிதி திட்டமிடலும் தொடர்ச்சியான முதலீடும் இல்லாததால் பலரும் குறைந்த அளவிலேயே முதலீடு செய்கின்றனர்.
ஒரு கோடி ரூபாய் என்ற நிதி இலக்கை அடைய அதிக வருமானம் மட்டும் போதாது; சரியான இலக்கு நிர்ணயம், சொத்து ஒதுக்கீடு, கால அளவு மற்றும் தொடர்ச்சியான முதலீடு ஆகியவை மிக அவசியம்.
இது தொடர்பாக முதலீட்டாளர்களுக்கு வழிகாட்டும் வகையில், 'மைல்ஸ்டோன்ஸ்2வெல்த்' நிறுவனம் 'இலக்கு ரூ.1 கோடி - உங்களால் முடியும்' என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியை கோயம்புத்தூரில் நடத்துகிறது.
நிகழ்ச்சியில் அந்நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஷ்யாம் சேகர் பங்கேற்று, முதலீட்டு திட்டமிடல், ரிஸ்க் மேலாண்மை மற்றும் நீண்டகால இலக்குகளை அடைய மியூச்சுவல் பண்டுகளை பயன்படுத்தும் முறைகள் குறித்து நடைமுறை உதாரணங்களுடன் விரிவாக விளக்க உள்ளார்.
நிகழ்ச்சி விபரம்
தேதி: 05.12.2026 (சனிக்கிழமை)
நேரம்: மாலை 4:30 - 7:00 மணி வரை
இடம்: ஸ்ரீ ஆனந்தாஸ் எல்.எம்.ஜே., லட்சுமி மில்ஸ் சந்திப்பு, கோயம்புத்தூர்.
பதிவு கட்டணம்: ரூ.499
பதிவு செய்யும் முறை : வாட்ஸ்-ஆப்பில் 9384802285 என்ற எண்ணுக்கு
'Register Now' என்று அனுப்புங்கள்.