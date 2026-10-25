இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்?

UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:14 PM
அப்பு: வாங்க டவுனு, நியூட்ரன். ஏன் லேட்டு?
நியுட்ரன்: நீங்க லேட்டா வருவீங்கன்னு நினைச்சேன். முன்னாடியே வந்துட்டீங்களே!
அப்பு: ஓ! சந்தை இறங்குனா நான் காணாம போயிடுவேன்னு நினைச்சுட்டீங்க..
நியுட்ரன்: அப்படி இல்லீங்க. கொஞ்சம் சோகமா இருப்பீங்கன்னு பார்த்தா பளிச்சுன்னு இருக்கிங்களே.
அப்பு: துன்பம் வரும் வேளையிலே சிரிக்கிறது தான்
டவுனு: கரெக்டா சொன்னீங்க. துன்பம் கொடுக்கற எங்களுக்கே வருத்தமா இருக்குது!
நியுட்ரன்: ஆமா! போனவாரம் எல்லா நாளும் இறக்கீட்டீங்க. நிப்டியில மொத்தம் 546 புள்ளிகள் காலி.
அப்பு: வாராந்திர ஹை–லோ-வுக்கு இடையில 803 புள்ளிகள் வித்தியாசம் இருந்துச்சு. அதுல ஒரு நாள் சொல்லி வச்சாமாதிரி ஒப்பனிங் குளோசிங் இரண்டும் – 123-ன்னு இருந்துச்சு. அன்றைக்கு நாளின் இடையில –256 வரை போச்சு. ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லை.
டவுனு: கொஞ்சம் டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன். கடந்த 5 நாளுல நிப்டியில முக்கால் வாசி பங்குகள் இறக்கம் கண்டிருக்குது. ஒரு சில ஐடி பங்குகள் மட்டும் ஏற்றம் கண்டிருக்குது. இல்லாட்டி நிலைமை இன்னும் மோசமா போயிருக்கும். நிப்டியில இருக்கற 7 பங்குகள்தான் கடந்த 5 நாள் மற்றும் 22 நாள் அளவீட்டில ஏற்றம் கண்டிருக்குது. 5 பங்குகள் 5 நாளில இறக்கமும் 22 நாளில ஏற்றமும் கண்டிருக்கு. 2 பங்குகள் 5 நாளில ஏற்றமும் 22 நாளில இறக்கமும் கண்டிருக்குது. ஒட்டுமொத்தமா நிப்டி கொஞ்சம் ‘வீக்’காத்தான் இருக்குது.
அப்பு: என்னதான் சொல்ல வர்றீங்க டவுனு?
டவுனு: ஐந்து நாள் அளவீட்டில ஏற்றம் காணும் பங்குகள் கணிசமா அதிகமாகாதவரை ஏற்றம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு குறைவுங்கறதைத்தான்.
நியுட்ரன்: ஒரேயடியாய் இறக்கி விட்டுட்டு நல்லா சொல்றீங்க டீடெய்லு. வர்ற வாரத்துல இண்டஸ்ட்ரீயல் ப்ரொடக்ஷன், மேனுபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன், அன்னிய செலவாணி கையிருப்பு போன்ற இந்திய பொருளாதாரம் சார்ந்த தரவுகள் வெளிவர இருக்குது. பில்டிங் பெர்மிட்கள், டியுரபிள் குட்ஸ் ஆர்டர்கள், புதிய வீடுகள் விற்பனை, பெடரல் ரிசர்வின் வட்டிவிகித முடிவுகள், ஜிடிபி வளர்ச்சி விகிதம், தனிநபர் வருமானம் மற்றும் செலவுகள் போன்ற அமெரிக்க பொருளாதாரம் சார்ந்த தரவுகள் வெளிவர இருக்கின்றன
அப்பு: டவுனு வர்ற வாரம் பத்திய உங்க எதிர்பார்ப்பை சொல்லுங்க..
டவுனு: நிப்டி இன்னும் பியரிஷாகத்தான் இருக்குது. இப்போதைக்கு 22,300 – 22,400 சப்போர்ட் லெவலை தாக்கு பிடிச்சு மேலே நிற்குமா அல்லது மேலும் இறங்குமாங்குறதுதான் முக்கியமான கேள்வியே. ஒரு வேளை ஏற்றம் வந்தால் 22,750 – 22,850 என்ற லெவல்தான் முதல் முக்கிய ரெசிஸ்டென்ஸா இருக்கும். 22,850க்கு மேலே போய் நிலைச்சாத்தான் ‘ஷார்ட் டேர்ம் அவுட்லுக்’ கொஞ்சம் ஏற்றத்துக்கு சாதகமா மாறும்.
நியுட்ரன்: ஹை! அப்ப ஏற்றம் வந்துடுமா?
டவுனு: ஏற்றத்துக்கு சாதகமா மாறுமுன்னுதான் சொன்னேன். ஏற்றம் வர்றதுக்கு இன்னும் நிறைய டெக்னிக்கல் கன்பர்மேஷன்கள் சார்ட்டில உருவாகணும்.
அப்பு: ஏங்க டவுனு. உங்க கணிப்பை கேட்டா அதைச்சொல்லாம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை சொல்றீங்களே.
டவுனு: பாயின்ட்டை பிடுச்சிட்டீங்களே. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலே நான் ஏதும் சொல்லி சிக்கிக்கப்படாது பார்த்தீங்களா. அதனாலதான்.
நியுட்ரன்: அப்பு உங்க கணிப்பு என்ன?
அப்பு: எனக்கு ஏறுமுன்னு நம்பிக்கை இல்லை. சின்னச்சின்ன டெக்னிக்கல் ரெக்கவரி வரலாம்.
நியுட்ரன்: செய்திகள் சாதகமா இருந்தா?
அப்பு: அப்பவுமே ஓரிரண்டு நாட்களுக்கு போக்கு காட்டீட்டு அப்புறம் பழைய நிலைமைக்கு வர்றதுக்குத்தான் வாய்ப்பிருக்கு.
டவுனு: அப்பு நடுநிலையாத்தான் பேசறாரு.
அப்பு: பின்ன என்னங்க. இறக்கம் நின்னா போதுமுன்னு இருக்கறப்ப ஏற்றம் எப்போன்னு நியுட்ரன் கவலைப்படுறது சரியாவா இருக்கு.
டவுனு: அமெரிக்க வட்டிவிகித முடிவுகளுக்கு பின்னால் கொஞ்சம் மாற்றம் வரக்கூடும்.
நியுட்ரன்: மாற்றமுன்னா? ஏறிடுமா?
டவுனு: இறங்குற வேகம் நிக்கலாம். அவ்வளவுதான்.
அப்பு: பேசாம மூனு பேரும் ஒருவாரம் டூர் போயிட்டு வரலாமா?.
டவுனு: டூரெல்லாம் போறதுக்கு அவகாசம் இல்லை. திடீருன்னு ஏதாவது மாற்றம் வந்துச்சுனா வியாபாரம் கெட்டுப்போயிடும்.
அப்பு: ஆமாம் சந்தை இறங்குதேன்னு கொஞ்சநாளைக்கு பார்க்காம போயிட்டா மறுபடி ஒரு க்ரிப் கிடைக்க ரொம்ப நாளாயிடும்.
நியுட்ரன்: சரி, நான் கிளம்பறேன். ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் மும்பையில் இருந்து வர்றார். ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் பிக் அப் பண்ணனும்.
டவுனு: ஒரு காபி சாப்பிட்டுட்டு தெம்பா போங்க நியுட்ரன் என்று டவுனு சொல்ல மூவரும் காபி ஷாப்பை நோக்கி நடந்தனர்.
‘ஷார்ட் டேர்ம் அவுட்லுக்’ சாதகமாக மாற
22,850க்கு மேல் நிலைக்க வேண்டும்