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'சானிட்டரி நாப்கின்'கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் இந்நிறுவனம், ஐ.பி.ஓ., வெளியீடு வாயிலாக 53.95 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்ட திட்டமிட்டுள்ளது.
இதில், 43.17 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 49.05 லட்சம் புதிய பங்குகளும், 10.78 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 12.25 லட்சம் பங்குகளும், 'ஆபர் பார் சேல்' முறையிலும் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன. இதன் வாயிலாக திரட்டப்படும் நிதியில் இருந்து 31.36 கோடி ரூபாயை, குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் பகுதியில் தனது இரண்டாவது தயாரிப்பு மையத்தை அமைக்க பயன்படுத்தும் என்றும், 3.56 கோடி ரூபாயை நிலுவை கடன்களை அடைக்கவும், மீதமுள்ள நிதி நிறுவனத்தின் பொதுவான வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பங்கு விலை வரம்பு : 83 - 88 ரூபாய்
ஐ.பி.ஓ., காலம் : ஜூலை 29 - 31 வரை
'ஹெச்.ஆர்., ஹைஜீன் புராடக்ட்ஸ்' ரூ.53.95 கோடி திரட்ட திட்டம்
'ஹெச்.ஆர்., ஹைஜீன் புராடக்ட்ஸ்' ரூ.53.95 கோடி திரட்ட திட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:52 AM
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'சானிட்டரி நாப்கின்'கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் இந்நிறுவனம், ஐ.பி.ஓ., வெளியீடு வாயிலாக 53.95 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்ட திட்டமிட்டுள்ளது.
இதில், 43.17 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 49.05 லட்சம் புதிய பங்குகளும், 10.78 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 12.25 லட்சம் பங்குகளும், 'ஆபர் பார் சேல்' முறையிலும் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன. இதன் வாயிலாக திரட்டப்படும் நிதியில் இருந்து 31.36 கோடி ரூபாயை, குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் பகுதியில் தனது இரண்டாவது தயாரிப்பு மையத்தை அமைக்க பயன்படுத்தும் என்றும், 3.56 கோடி ரூபாயை நிலுவை கடன்களை அடைக்கவும், மீதமுள்ள நிதி நிறுவனத்தின் பொதுவான வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பங்கு விலை வரம்பு : 83 - 88 ரூபாய்
ஐ.பி.ஓ., காலம் : ஜூலை 29 - 31 வரை