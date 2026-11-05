மூலதன ஆதாய கணக்கு டிபாசிட்டுக்கு வரிச்சலுகையுடன் வட்டி
மூலதன ஆதாய கணக்கு டிபாசிட்டுக்கு வரிச்சலுகையுடன் வட்டி
UPDATED : நவ 05, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:24 PM
ம ூ லதன ஆதாய கணக்கு திட்டத்தின் கீழ், டிபாசிட் பெற ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
மூலதன ஆதாய வரி சலுகை பெறுவதற்காக, சொத்தை விற்பனை செய்ததன் வாயிலாக கிடைத்த லாபத்தை மீண்டும் முதலீடு செய்ய முடியாதவர்கள், அந்த தொகையை வங்கி கணக்கில் தற்காலிகமாக வைத்திருக்க இந்த கணக்கு உதவுகிறது.
இதன் வாயிலாக, பயன்படுத்தப்படாத மூலதன ஆதாய தொகையை சேமிப்பு கணக்கு அல்லது நிலையான வைப்பு நிதியில் அதிகபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் வரை வைத்திருக்கலாம். இதற்கு வட்டியும் கிடைப்பதுடன், விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உரிய வரி சலுகையையும் பெறலாம்.
இந்த வசதி, ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கியின் நகர்ப்புற மற்றும் புறநகர் கிளைகளில் கிடைக்கும். கிராமப்புற கிளைகளில் கிடையாது.
இருப்பினும், வரி சலுகையை பெற, வருமான வரி சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவுக்குள் திட்டமிட்ட முதலீட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும்.