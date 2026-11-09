புதிய முதலீடுகளை ஏற்க மறுக்கும் சர்வதேச மியூச்சுவல் பண்டு திட்டங்கள்: 60 திட்டங்களில் 2 மட்டுமே ஏற்கின்றன
புதிய முதலீடுகளை ஏற்க மறுக்கும் சர்வதேச மியூச்சுவல் பண்டு திட்டங்கள்: 60 திட்டங்களில் 2 மட்டுமே ஏற்கின்றன
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:06 PM
வ ெளிநாட்டு பங்கு சந்தைகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு, தற்போது மிக குறைவான வாய்ப்புகளே உள்ளன. ‘வேல்யூ ரிசர்ச்’ தரவுகளின்படி, நாட்டில் உள்ள 60 சர்வதேச மியூச்சுவல் பண்டு திட்டங்களில், தற்போது வெறும் 2 பண்டுகள் மட்டுமே புதிய மொத்த முதலீடுகளை ஏற்கின்றன. இதில் ஒரே ஒரு பண்டு மட்டுமே புதிய எஸ்.ஐ.பி., முதலிட்டை அனுமதிக்கிறது.
ஏன் இந்த முடக்கம்?
இந்திய மியூச்சுவல் பண்டுகள், வெளிநாட்டு சந்தைகளில் முதலீடு செய்வதற்கான ஒட்டுமொத்த வரம்பு, உச்சத்தை எட்டியுள்ளதே இந்த தடைகளுக்கு முக்கிய காரணமாகும். புதிய முதலீடுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்காக, ஏற்கனவே நடப்பில் உள்ள எஸ்.ஐ.பி.,க்கள் நிறுத்தப்பட்டுவிட்டன என்று அர்த்தமல்ல. பல பண்டுகள், தடைகள் வருவதற்கு முன்பு ஏற்கப்பட்ட பழைய எஸ்.ஐ.பி.,க்களை தொடர்ந்து ஏற்று வருகின்றன.