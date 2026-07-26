﻿ பங்குச்சந்தைகளில் புதிய இண்டெக்ஸ்கள் அறிமுகம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:33 AM
'என்.எஸ்.இ., இண்டிசஸ்' நிறுவனம் 'நிப்டி ரீட்ஸ் அண்டு இன்விட்ஸ் 90:10' என்ற புதிய தீமேட்டிக் இண்டெக்ஸை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து ரீட்ஸ் மற்றும் இன்விட்ஸ் நிறுவனங்களின் செயல்திறனை அளவிடும் குறியீடாக இது செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, 'பி.எஸ்.இ., இண்டெக்ஸ் சர்வீசஸ்' நிறுவனம் 'பி.எஸ்.இ., மிட்ஸ்மால் ஐ.டி., இண்டெக்ஸ்' என்ற புதிய குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
பி.எஸ்.இ., 500 பட்டியலில் உள்ள (பி.எஸ்.இ., 100 பெரிய நிறுவனங்கள் தவிர்த்து) நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் செயல்திறனை அளவிட இக்குறியீடு பயன்படும்.
இதை, இ.டி.எப்., இண்டெக்ஸ் பண்டு, பி.எம்.எஸ்., மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டு திட்டங்களின் செயல்பாட்டை கணக்கிடும் பெஞ்ச்மார்க் குறியீடாக பயன்படுத்தலாம் என, பி.எஸ்.இ., தெரிவித்துள்ளது.