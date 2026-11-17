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முதலீட்டு சேவைகளை வழங்கி வரும் ‘மில்லியன்ஸ்’ நிறுவனம், தனது செயலி வாயிலாக அமெரிக்க பங்குகள் மற்றும் இ.டி.எப்., திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
இதில், தினசரி, வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர அடிப்படையில் எஸ்.ஐ.பி., முறையில் முதலீடு செய்து ‘போர்ட்போலியோ’வும் உருவாக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது. இந்த சேவை கிப்ட் சிட்டி வாயிலாகவே வழங்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு ‘மில்லியன்ஸ்’ செயலியில் அறிமுகம்
அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு ‘மில்லியன்ஸ்’ செயலியில் அறிமுகம்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:22 PM
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முதலீட்டு சேவைகளை வழங்கி வரும் ‘மில்லியன்ஸ்’ நிறுவனம், தனது செயலி வாயிலாக அமெரிக்க பங்குகள் மற்றும் இ.டி.எப்., திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
இதில், தினசரி, வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர அடிப்படையில் எஸ்.ஐ.பி., முறையில் முதலீடு செய்து ‘போர்ட்போலியோ’வும் உருவாக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது. இந்த சேவை கிப்ட் சிட்டி வாயிலாகவே வழங்கப்படுகிறது.