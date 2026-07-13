எஸ்.ஐ.எப்., பண்டுகளில் முதலீடு 171 சதவிகிதம் உயர்வு
எஸ்.ஐ.எப்., பண்டுகளில் முதலீடு 171 சதவிகிதம் உயர்வு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:35 AM
'எ ஸ்.ஐ.எப்.,' பண்டுகளில் ஜூன் மாதம் 3,782 கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் குவிந்துள்ளதாக 'ஆம்பி' வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் வாயிலாக தெரியவந்துள்ளது. இது மே மாத முதலீடுகளை விட 171 சதவீதம் அதிகம்.
எஸ்.ஐ.எப்., எனப்படும் 'ஸ்பெஷலைஸ்டு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்டு'களை 2025, ஏப்ரலில் செபி அறிமுகப்படுத்தியது. மியூச்சுவல் பண்டுகளை விட சற்று கூடுதல் ரிஸ்க் கொண்ட இவ்வகை பண்டுகளுக்கு சமீபத்தில் முதலீட்டாளர்களும் நல்ல வரவேற்பளித்துள்ளனர்.
கடந்த ஜூன் மாதத்தில் அதிகபட்சமாக 'ஹைப்ரிடு லாங்-ஷார்ட் பண்டு'களில் 2,042.54 கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் குவிந்துள்ளன. குறைந்தபட்சமாக 'செக்டார் ரொட்டேஷன் லாங்-ஷார்ட் பண்டு'களில் 10.59 கோடி ரூபாய் வந்துள்ளது.
எஸ்.ஐ.எப்., பண்டுகளில் நிர்வாகத்தில் உள்ள சொத்து மதிப்பு முந்தைய மே மாதத்தை விட 29 சதவீதம் உயர்ந்து 17,858 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. அதிகபட்சமாக ஹைப்ரிடு லாங்-ஷார்ட் பண்டுகளில் 11,909.50 கோடி ரூபாயும், குறைந்தபட்சமாக செக்டார் லாங்-ஷார்ட் பண்டுகளில் 45.66 கோடி ரூபாயும் உள்ளன.