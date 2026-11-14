பட்டியலிடப்படாத நிறுவன பங்குகளில் முதலீடு 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் என்றால் பரிசீலிக்கலாம்
பட்டியலிடப்படாத நிறுவன பங்குகளில் முதலீடு 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் என்றால் பரிசீலிக்கலாம்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:06 PM
சமீபத்தில் ‘என்.எஸ்.இ., ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ்’ போன்ற மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டன. பட்டியலிடப்படாத சந்தையில் இன்னும் பல்வேறு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் வர்த்தகமாகின்றன. இதனால், இப்பங்குகளில் முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதுபற்றி ‘ஐகுளோபல் ஆல்டர்நேட்’ நிறுவனர் சி.கே.சிவராம் தெரிவித்ததாவது:
பங்கு சந்தையும், பட்டியலிடப்படாத சந்தையும் வெவ்வேறாக இருந்தாலும், இரண்டுக்கும் தொடர்பு உண்டு. பங்கு சந்தையின் மதிப்பீடுகள், ஐ.பி.ஓ., முதலீட்டு ஆர்வம், பணப்புழக்கம், நிறுவனங்களின் லாப வளர்ச்சி ஆகியவை, பட்டியலிடப்படாத சந்தையிலும் பிரதிபலிக்கின்றன.
சமீபத்தில் பங்கு சந்தை சரிவை விட, பட்டியலிடப்படாத சந்தையின் சரிவு குறைவாகவே இருந்தது. கடந்த செப்டம்பரில் நிப்டி குறியீடு 6.06 சதவீதம் சரிந்தது. ஆனால், பட்டியலிடப்படாத சந்தை குறியீடான ‘பிரைமெக்ஸ் 40’ 1.16 சதவீதம் மட்டுமே இறங்கியது.
பணப்புழக்கம்
பட்டியலிடப்படாத பங்குகள் பெரிதாக சரியவில்லை என்பது, முழுவதும் அடிப்படைகளை சார்ந்தது அல்ல. பொதுவாக இப்பங்குகளில் பெரிதாக வர்த்தகமே நடைபெறுவதில்லை. பணப் புழக் கம் குறைவு என்பதாலே யே பங்குகளின் விலை பெரிதாக நகருவதில்லை. கடந்த செப்டம்பரில் 715 பங்குகளில் வர்த்தகம் நடைபெறாததால், விலை யில் மாற்றமே இல் லை.
இடர்கள்
1 பங்குகளுக்கு பட்டியலிடப்படாத சந்தையில் வர்த்தகமாகும் வி லையை விட, ஐ.பி.ஓ.,வில் குறைவான விலை நிர்ணயிக்கப்படலாம்
2 நடப்பு ஆண் டில் பல்வேறு பி ரபல பங்குகள் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன. சில பங்குகளோ சிறப்பாக உயர்ந்துள்ளன. எந்த பங் கை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து லாப வாய்ப்பு மாறு படுகிறது
3 ஐ.பி.ஓ.,வுக்கு முன்பாக பங்குகளை வாங்கியவர்கள், பட்டியலிடப்பட்ட பின் ஆறு மாதங்களுக்கு விற்க முடியாது.
முதலீட்டுக்கு முன் அனைத்து சாதக பாதகங்களையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகாலத்துக்கு மேல் முதலீடு செய்ய தயார் என்றால் மட்டும், பட்டியலிடப்படாத பங்குகளை பரிசீலிக்கலாம்.
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.