அமெரிக்க பங்குகளை வாங்கி மோசடிக்கு ஆளான முதலீட்டாளர்கள்: ரூ.100 கோடி மதிப்பில் முறைகேடு
அமெரிக்க பங்குகளை வாங்கி மோசடிக்கு ஆளான முதலீட்டாளர்கள்: ரூ.100 கோடி மதிப்பில் முறைகேடு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:25 PM
அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் டிஜிட்டல் தளங்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது, பெங்களூரை சேர்ந்த ‘ஸ்டாக்கால் செக்யூரிட்டீஸ்’ நிறுவனம் தொடர்பான வர்த்தக முறைகேடு புகார்.
ஊடக செய்திகளின்படி, கிட்டதட்ட 30 இந்திய முதலீட்டாளர்களின் ‘ஆப்பிள், என்விடியா, அமேசான், டெஸ்லா’ பங்குகள் அனுமதியின்றி விற்கப்பட்டு, அந்த தொகையில் சீனாவின் ‘ஜிபாவோ டெக்னாலஜி’ பங்குகள் வாங்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது. கிட்டதட்ட 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இப்புகார் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெறுகிறது. வெளிநாட்டு பங்கு முதலீட்டில் பாதுகாப்பு, பண பரிவர்த்தனை, சட்ட நடைமுறைகளின் முக்கியத்துவத்தை இச்சம்பவம் உணர்த்துகிறது.
முதலீட்டுக்கு முன் கவனிக்க வேண்டியவை:
இரு அடுக்கு பாதுகாப்பு, உள்நுழைவு மற்றும் பண பரிவர்த்தனை எச்சரிக்கை வசதிகள் உள்ளனவா என பார்க்க வேண்டும்
முதலீட்டு தளத்தின் அங்கீகாரம், வெளிநாட்டு தரகர், காப்பாளர் விபரங்களை சரிபார்க்க வேண்டும்
ரூபாய் மதிப்பு உயர்ந்தால், டாலர் முதலீட்டின் ரூபாய் மதிப்பு குறையலாம்; பண பரிமாற்ற கட்டணமும் உண்டு
பங்கு விலை குறையலாம்; குறைவாக வர்த்தகமாகும் பங்குகளை விற்பதும் சிரமமாக இருக்கலாம்.
எல்.ஆர்.எஸ்., திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 2.50 லட்சம் டாலர் அனுப்பலாம். வெளிநாட்டு முதலீடு, வருவாயை வருமான வரி கணக்கில் குறிப்பிட வேண்டும்.